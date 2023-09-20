ЗСУ до зими можуть вийти до Криму, сили РФ у Токмаку чекає розвилка - Коваленко

Армія України здатна вийти на Азовське узбережжя до початку зими, проте є і негативні сценарії, вважає військовий оглядач Олександр Коваленко.

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Перспектива просування ЗСУ на півдні може залежати від ситуації в Токмаку - експерт / Колаж: Главред, фото: Facebook а. Коваленко, 22-га ОМБр

Сили оборони України можуть підійти до окупованого агресором Росією Криму до початку зими. Одним з факторів просування військ може стати ситуація в захопленому Токмаку Запорізької області. Якщо окупанти вирішать там залишитися, буде оточення і доведеться їх звідти вибивати, що позначиться на динаміці контрнаступу. Якщо вони вирішать бігти, українське просування прискориться. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що просування ЗСУ до Азовського узбережжя залежить від безлічі факторів. Серед них - ситуація в Токмаку.

"Факторів може бути дуже багато. Одним з них може бути рішення російського командування щодо Токмака. Питання полягає у тому, чи будуть вони тікати з Токмака, чи ні. Якщо росіяни залишать там гарнізон, нам доведеться його вибивати: оточувати Токмак і розпочинати міські бої. Треба визнати, що така ситуація загальмує наш наступ у бік Мелітополя і в цілому. Але росіяни можуть і втекти, коли буде перерізатися південна частина траси 0401. Це прискорить наше просування", - пояснив Коваленко.

При цьому експерт вважає, що українські війська дійсно можуть вийти до Криму до початку зими.

"Існують різні сценарії і фактори. Я згоден із Кирилом Будановим, який сказав, що ЗСУ можуть вийти на узбережжя Азовського моря до початку зими. Це один з позитивних сценаріїв, проте є й негативні сценарії", - підкреслив Олександр Коваленко.

Дивіться відео, в якому Коваленко зробив прогноз про сценарій звільнення Криму:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. На думку фахівців, українські війська також працюють і на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом, взяли ключовий плацдарм і висоти, розповів начальник пресслужби Східного угруповання Ілля Євлаш. За словами представника військ, є перспективи для подальшого просування на Бахмутському напрямку.

ЗСУ розірвуть "оборону" РФ і прорвуться до Азова, припускає військовий експерт Петро Черник. Згідно з його прогнозом, сценарій може бути реалізований протягом двох місяців, доки погода дозволяє просуватися важкій техніці.

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