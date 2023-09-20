УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 12:54 оновлено 20 вересня, 12:58
64
Нові рубежі відкривають для Сил оборони перспективи подальшого просування.
ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти
ЗСУ просуваються вперед / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 36 ОМБП

Начальник прес-служби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

Звільнення на Бахмутському напрямку населених пунктів Кліщіївка і Андріївка, а також закріплення на завойованих рубежах відкриває для Сил оборони певні перспективи подальшого просування, підкреслив він в комментрии 24 Каналу.

За словами представника Східного угруповання ЗСУ, в українських захисників з'явився новий плацдарм, який дозволить і далі відбивати українські території у ворога.

відео дня

Він пояснив, що на цій ділянці фронту розташовані панівні висоти, які дозволяють нашим захисникам "бачити" далі і наносити найточніші враження по окупантам, які опинилися на незручних для них позиціях.

"Також під нашим вогневим контролем вже знаходиться траса Горлівка – Бахмут. Ця артерія постійно і досить ефективно використовувалася росіянами для постачання їх угруповання в Бахмуті", – додав Євлаш.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі. Аналітики ISW проаналізували ситуацію в Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував сценарій: ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать Південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Петро Черник.

Нагадаємо, ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Бахмут війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

12:54 Україна
Кадиров влаштував циркову виставу з хворобою, аби уникнути помсти Путіна – Снєгирьов

Кадиров влаштував циркову виставу з хворобою, аби уникнути помсти Путіна – Снєгирьов

12:45 Ексклюзиви
Польща погрожує знизити підтримку України через зернову кризу

Польща погрожує знизити підтримку України через зернову кризу

12:03 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:54

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

12:47

Дуже великі проблеми: у Кіркорова почалися серйозні ускладнення після пластики

12:45

Кадиров влаштував циркову виставу з хворобою, аби уникнути помсти Путіна – СнєгирьовЕксклюзив

12:30

Втратила все: онкохвора Заворотнюк позбулася бізнесу в Росії

12:14

Любовний гороскоп на жовтень: Рибам - насолода, Овнам - робота над собою

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – КоваленкоУкраїна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – Коваленко
12:03

Польща погрожує знизити підтримку України через зернову кризу

12:01

Через 20 днів коми: помер актор, якого оголосили мертвим на початку вересня

11:59

Під Москвою диверсанти підірвали 2 літаки і гелікоптер: у керівництва армії РФ істерика

11:53

Позиції окупантів під Бахмутом слабнуть: британська розвідка назвала причину

Реклама
11:47

"Морили голодом і катували": ДБР затримало двох працівників військкомату на ЛьвівщиніВідео

11:37

Принесли карту без України: прем’єр Ізраїлю оконфузився перед Зеленським

11:31

"Вони націлилися на 4 міста": коли РФ повністю припинить обстрілювати ракетами Україну - прогноз

11:07

Кадирова ввели в штучну кому: з'явилися нові дані про стан глави Чечні

10:49

"Буде більше успіху": Зеленський відповів, чи можливий прорив у контрнаступі 2023 року

10:46

У Сочі потужна "бавовна" біля аеропорту: спалахнув резервуар із пальнимВідео

10:23

"Ми на фінішній прямій": Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні

10:05

"Не буде танків, які йдуть на Москву": Ейдман назвав 3 варіанти усунення ПутінаВідео

10:01

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara

09:49

В Україні можуть посилити мобілізацію: у Раді назвали умови та терміни

09:47

Іменини 21 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
09:41

Ніде розвернутися: чому в СРСР робили маленькі кухні

09:41

"Гарантія миру для світу": Дуда розкрив, чим має завершитися війна з РФ

09:01

Якщо вам здається, що на півдні щось сповільнилося, то ви помиляєтесяПогляд

09:00

Гороскоп на завтра 21 вересня 2023: Скорпіону - усвідомлення помилок, Рибам - розкутість

08:57

Погана прикмета: чому насправді не можна їсти з ножа

08:43

Нічна атака дронів: РФ вдарила по нафтопереробному заводу в Кременчуці

08:32

Армія України контролює частину Козацького острова на лівому березі Дніпра - ISW

08:21

Зеленський закликав Трампа оприлюднити свій мирний план і позначив "червоні лінії"

07:53

"Стала жертвою" : в Росії завершилась перевірка зрадниці Лорак

07:39

Дуда порівняв Україну з "потопельником, який може потягнути за собою на глибину"

06:54

ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі - ISW

06:37

Росіяни воюють, щоб знищити нас та жити у наших будинкахПогляд

05:19

При якому пульсі потрібно викликати швидку: норма для жінок, чоловіків і дітей

04:31

Яке сьогодні свято 20 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:05

"Путін проколовся, як стара баба з казки Пушкіна": Ейдман вказав на помилку диктатораВідео

03:32

Утеплилася: Надя Дорофєєва показала фігуру в грайливій міні-сукні

03:02

Публіцист пояснив, чому Путіна після краху режиму повинен змінити Навальний

02:32

Спрей з 3 інгредієнтів позбавить від пилу на місяць: дівчина показала рецептВідео

01:57

Приголомшлива оптична ілюзія покаже, чи розумна ви людина: потрібно знайти фрукт

01:25

ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова: експерт спрогнозував терміни

Реклама
00:21

ППО, бронетехніка, авіація: підсумки нової зустрічі у форматі "Раштайн"

19 вересня, вівторок
22:48

Війна затягнеться: на Заході дали сумний прогноз і назвали несподівані терміни

22:40

Анна Трінчер показала синці по всьому тілу та назвала свого кривдникаВідео

22:31

"Прощавай, Росіє!": у Єревані спалахнули антиросійські протести на тлі загострення в КарабахуВідео

22:28

"РФ починає нову війну кожне десятиліття": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

21:50

"Не була готова": Марініна розкрила наслідки її публічних звинувачень Войтенко

21:28

Україну заливатимуть грозові дощі: де погода буде найгіршою

21:04

"РФ вважає, що світ втомиться": Байден пояснив, чому світ повинен захистити Україну

20:48

Наступ ЗСУ на півдні: Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами

20:47

Сергій Стерненко. На Росії намагаються замаскувати мобілізаціюВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти