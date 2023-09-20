ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

Начальник прес-служби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.
Звільнення на Бахмутському напрямку населених пунктів Кліщіївка і Андріївка, а також закріплення на завойованих рубежах відкриває для Сил оборони певні перспективи подальшого просування, підкреслив він в комментрии 24 Каналу.
За словами представника Східного угруповання ЗСУ, в українських захисників з'явився новий плацдарм, який дозволить і далі відбивати українські території у ворога.
Він пояснив, що на цій ділянці фронту розташовані панівні висоти, які дозволяють нашим захисникам "бачити" далі і наносити найточніші враження по окупантам, які опинилися на незручних для них позиціях.
"Також під нашим вогневим контролем вже знаходиться траса Горлівка – Бахмут. Ця артерія постійно і досить ефективно використовувалася росіянами для постачання їх угруповання в Бахмуті", – додав Євлаш.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі. Аналітики ISW проаналізували ситуацію в Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував сценарій: ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать Південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Петро Черник.
Нагадаємо, ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
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