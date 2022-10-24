ЗСУ використовують "стратегію корозії": австралійський генерал дав прогноз щодо війни в Україні

Мік Райан відзначив майстерність українських командирів / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні ще далека від свого завершення, хоча ЗСУ вже провели кілька успішних контрнаступальних операцій та здивували багатьох західних військових експертів високим рівнем підготовки.

Про це заявив австралійський генерал у відставці Мік Райан у своїй колонці для The Economist. Він охарактеризував тактику ЗСУ як "стратегію корозії", яка складається з комплексу дій не лише на полі бою, а й за його межами.

"Для тих, хто уважно спостерігав за українцями, час міг стати несподіванкою, але не метод. З самого початку цієї війни українці постійно дивували росіян своєю компетентністю і тактичною винахідливістю, атакуючи їхні слабкі місця та змушуючи їх постійно знижувати свої стратегічні амбіції. Українську військову стратегію найкраще можна охарактеризувати як стратегію корозії", - зазначив Райан.

На його думку, головною перевагою української армії є стратегічна майстерність командирів на всіх рівнях управління, тактика несподіваних наступальних операцій та інформаційні атаки проти ворога.

"Українці за допомогою непрямих атак, інформаційних операцій, знищення російської логістики і командирів, а також жорстких ближніх боїв підірвали фізичну, моральну та інтелектуальну боєздатність російських солдатів. На початковому етапі війни українці зробили це проти північної російської експедиції, змусивши росіян відступати. Нині вони бажають теж у своїх північно- східних і південних наступах", - пише генерал у відставці.

За його словами, північно-східна і південна операції ЗСУ взаємопов'язані, підтримують і підсилюють одна одну. Райан назвав їх майстерно спланованим ходом українського військового керівництва.

"Оперативне проектування є важливим аспектом у плануванні та проведенні широкомасштабних військових дій (...) несподіванка і обман мають вирішальне значення", – пояснив експерт.

Він відзначив майстерність українських командирів і звернув особливу увагу на їхню здатність збалансувати стратегічний ризик і можливості, а також чітко управляти своїми підлеглими шляхом планування і виконання військових завдань на рівні кампанії.

"Ми можемо побачити й інші українські удари до настання зими. Здатність України організовувати різноманітні, добре організовані та одночасні військові кампанії на своїй території, а також організовувати кампанії для сердець і умів через онлайн-платформи і за їхніми межами є передвісником інших потенційних можливостей конфлікту цього століття. Але ця війна далека від завершення", – резюмував Райан.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Екс-аступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що війна Росії проти України може бути припинена. Ворог може повністю вивести свої війська з території нашої країни. Але говорити про закінчення війни рано, поки в Росії править путінський режим.

Військові невдачі в Україні можуть призвести до розвалу РФ, але осколки "імперії" або переформатована Росія ще протягом багатьох років після зміни режиму і закінчення війни буде становити загрозу для України. Таку думку озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, Росія не готова до зміни режиму, на зміну нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну "прийде умовний Путін-2".

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