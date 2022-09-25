Війна в Україні може стати на паузу через каскадний обвал армії РФ - Романенко

Ігор Романенко спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні / Фото УНІАН

Війна Росії проти України може бути призупинена. Ворог може повністю вивести свої війська з території нашої країни. Але говорити про закінчення війни рано, поки в Росії править путінський режим. Таку думку озвучив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, сили оборони України можуть викликати "каскадний обвал" російської армії, коли, прорвавши першу лінію оборони, наступні лінії будуть здаватися без бою, пише Obozrevatel.

"Закінчення бойових дій можливе в тому випадку, якщо на фронті будуть серйозні досягнення стратегічного рівня. Те, що відбулося в Харківській області, – це досягнення оперативного рівня. Дуже важливе, необхідне. Наша армія має перспективи в напрямку Донецької області - Лиман і Лисичанськ Луганської області. Але щоб досягти стратегічного рівня, союзникам необхідно поставити ЗСУ сучасні ефективні озброєння й техніку", - сказав він.

"Це дозволить реалізувати стратегічне завдання, яке сформулював міністр оборони США Остін ще на першому "Рамштайні" – знизити потенціал РФ до рівня, коли вона не зможе воювати з ким-небудь, передусім із сусідами", - пояснив генерал.

Він пояснив, що поки що у Росії є перевага в ствольній артилерії, в системах залпового вогню. І цей потенціал треба вирівнювати.

"Виходячи з того, як це відбувається зараз, вказівок на те, що таке вирівнювання відбудеться швидко, немає. Але це може статися через каскадний обвал. Нам необхідно досягти успіхів у подібного роду військовій операції, наприклад, на Херсонському або на Донецько-Луганському напрямку", - сказав він.

За його словами, каскадний обвал - "це обвальний вплив на противника, коли успіх досягається на якійсь ділянці, наприклад, проривається перша лінія оборони. Під впливом не стільки наших ударних сил, але завдяки морально-психологічному і політичному впливу, друга, третя і наступні лінії оборони вже не чинять опору".

"Такий військовий прорив може призвести до форс-мажорних обставин у військово-політичному керівництві Росії. Але щоб здійснити це виключно військовим шляхом, нам необхідно сучасних озброєнь в чотири рази більше, ніж ті, які нам поставили союзники за півроку війни", - зазначив Романенко.

Коли закінчиться війна в Україні

"Закінчення війни для України може мати місце тоді, коли зміниться режим в Росії. Це не означає, що замість Путіна просто прийдуть пропутінці. Це означає, що повинні відбутися принципові зміни – до влади має прийти демократичний уряд", - вважає Романенко.

Як повідомляв Главред, раніше генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявляв, що Захід не допустить поразки України у війні з Росією.

При цьому, за словами Романенка, західні країни досить повільно надають Україні зброю і постачають її в недостатніх кількостях, хоча могли б давати і більше. Причиною цього є страх, що війна між Росією та Україною може перерости у війну РФ і НАТО, або ж стати ядерною.

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