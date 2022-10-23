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ЗСУ отримають серйозні переваги, якщо виб'ють війська РФ з правобережжя Херсонщини – Жданов

23 жовтня 2022, 05:00

Україна в разі перемоги над РФ на правобережжі Херсонської області отримає можливість встановити контроль над запорізьким напрямком, вважає Олег Жданов.

Жданов ВСУ
Армія України в перспективі може встановити вогневий контроль над стратегічними точками на півдні - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

Якщо силам оборони України вдасться відбити в окупантів Росії правий берег Херсонської області, з'явиться можливість контролювати запорізький напрямок, встановити вогневий контроль над логістикою з Криму, Мелітополем, підступах до Енергодару, Каховкою і Північно-Кримським каналом. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що за умови реалізації сценарію звільнення правобережжя Херсонщини у ЗСУ з'явиться можливість серйозно зміцнити своє становище на фронті.

Зокрема, у армії України з'явиться перспектива взяти під контроль запорізький напрямок. Вихід на правий берег Дніпра посприяє вогневому контролю над усією логістикою Запоріжжя і забезпеченням російських окупантів з Криму.

"Якщо противник втратить правий берег Херсонщини, у нас з'являється перспектива взяти під контроль запорізький напрямок. Вийшовши на правий берег Дніпра, ми повністю візьмемо під вогневий контроль усю логістику Запоріжжя, а також логістику з Криму – адже так ми будемо діставати до перешийка", - пояснив Жданов.

За його словами, ЗСУ, в такому випадку, також встановлять вогневий контроль над Мелітополем, а згодом над підступами до Енергодару. Далі - над Каховкою і Північно-Кримським каналом.

"Вогневими засобами ми будемо повністю контролювати Мелітополь, а це єдина залізнична гілка, яка там закільцьована на Маріуполь і Дебальцеве. Плюс ми візьмемо під вогневий контроль усі досягнення противника, зокрема, підступи до Енергодару, Каховку, а там Північно-Кримський канал", - підкреслив Олег Жданов.

Ситуація у Херсонській області

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ звільнять правобережжя Херсонської області та окупований Херсон. Однак на українські війська очікують труднощі, оскільки війська РФ налагодили логістику і активно забезпечують своє угруповання на даному напрямку. Згідно з прогнозом Жданова, Херсон може бути звільнено протягом місяця.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що захоплений військами Росії Херсон залишила значна частина населення. Окупанти переодягаються в цивільний одяг і селяться в залишених будинках. Російські загарбники готуються до вуличних боїв.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав, що Росія залишає Херсон.

Окупанти забирають із собою крадене майно та документи. До понеділка повинні виїхати і торговельні мережі РФ.

Дивіться відео Главред - Хлань розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

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ЗСУ Херсонська область Олег Жданов війна Росії та України
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