ЗСУ пішли вперед і "посунули лінію фронту" на південному напрямку

Українські військові просуваються на Херсонському напрямку / 93-тя ОМБр Холодний Яр, суспільне

Збройні сили України продовжують рухати лінію фронту на Херсонському напрямку, повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони Південь Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо активні дії, продовжуємо рухати лінію фронту", - підкреслила вона під час інформаційного телемарафону.

За даними речника прес-центру Сил охорони і оборони Південь, окупанти РФ "дуже міцно засіли" за оборонним кордоном: "Наша робота там триває, а вони тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на Лівому березі".

Також Гуменюк спростувала інформацію про те, що окупанти витіснили ЗСУ з певних населених пунктів на Херсонщині.

"Немає такої дії, яка б відповідала тому, що вони витіснили Збройні сили України з якогось населеного пункту... Це чергова маніпуляція, але не більше", - підкреслила вона.

"Окупанти переформатують свої підрозділи саме для того, щоб сконцентруватися на обороні, яка буде більш щільна на тих напрямках, по яких ми тиснемо. Відповідно, вони переміщують підрозділи з одного напрямку на інший, щоб посилити свою присутність... Те, що вони залишають населені пункти і передислокуються на інші, говорить про ту саму гнучкості лінії фронту, яку ви побачите дуже скоро на картах", - додала Гуменюк.

Наступ ЗСУ на півдні

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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