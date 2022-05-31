УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях - Зеленський

31 травня 2022, 23:58

Українські війська стримуються просування ворога в Запорізькій області.

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Збройні Сили України мають успіхи в Харківській та Херсонській областях.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ЗСУ залишаються господарями ситуації на фронті.

Президент також зазначив, що українські війська стримуються просування ворога в Запорізькій області, там знаходиться ключовий напрямок - Гуляйполе і Оріхове.

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб всі наші території, всі наші люди були звільнені вже сьогодні, як можна швидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави - це наша мета. Але діяти потрібно обережно, цінуючи життя", - заявив він.

Війна в Україні

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

Дивіться онлайн новини Херсон

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:58

ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях - Зеленський

23:48

Екс-учасники легендарних Quest Pistols возз'єдналися заради допомоги Україні

23:41

Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червніВідео

23:39

"Залишимо на узбіччі сучасної економіки": Зеленський анонсував новий удар по РФВідео

23:23

Здавав позиції РФ: в Росії заарештували генерала родом з України за провал наступу на МиколаївВідео

Реклама
23:07

Зеленська розповіла, куди буде вступати дочка президента

23:05

Росіян чекає отруйна промзона після взяття Сєвєродонецька - АрестовичВідео

22:54

"Найбільше паскудство": Пригожин несподівано захистив Пугачову

22:48

Міністр армії США пояснила, як Білий дім вибирає зброю для відправки ЗСУ

22:41

В Україні заборонять курити електронні сигарети: названо штрафиВідео

22:36

"Відкобзонили" 22 окупантів: ЗСУ знищили на Сході 29 одиниць ворожої технікиВідео

22:29

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе на межі розлучення

22:23

Не взяли воювати: як ведучого "Один за всіх" не прийняли в армію

22:10

"А де наша зброя?": Арестович з сосисками в руці звернувся до ШольцаВідео

21:59

Україна звільнятиме території, але не ціною життів українців - Зеленський

21:51

Футболіст збірної України розплакався на пресконференції через війнуВідео

21:35

Самі себе здали: окупанти витоптали на траві образу для українців і отримали "приліт" по позиціяхВідео

21:23

Завалили Алігатора: бійці ЗСУ знищили ударний вертоліт РФВідео

21:02

"Зруйнована майже вся інфраструктура": російські війська захопили більшу частину СєвєродонецькаВідео

20:44

Заворотнюк вперше показала себе в обіймах коханого

Реклама
20:38

Зеленський назвав території України, які не є пріоритетнимиВідео

20:37

"Мій бойлер": біженка впізнала на фото вкрадені окупантами РФ речі в ПопаснійВідео

20:14

Окупанти підписують згоду вбивати цивільних: снайпер РФ розповів, як росіян відправляють на війнуВідео

20:10

Прикмети на 2 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:03

В Україні заборонять пісні та концерти російських артистів: хто під забороноюВідео

19:46

Як благодійний фонд FAVBET Foundation допомагає армії та переселенцям. актуально

19:44

Великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство - ДрагіВідео

19:41

У Мережі показали, як яскраво палає техніка противника після удару ЗСУВідео

19:33

Деколонізація Росії, або Як Москва слона не помітилаПогляд

19:17

Окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюма та Слов'янськаВідео

19:05

Почався період запеклих боїв: відомий астролог передрік кінець війни в УкраїніВідео

19:02

Ведуча і співачка Астровська, яка мовчить про війну, розповіла про пологи і розсекретила ім'я дитини

18:59

"Він великий український артист": Антон wellboy планує дует з Олексієм Арестовичем

18:46

У два рази могутніше гаубиць: у США розкрили деталі передачі РСЗВ УкраїніВідео

18:31

"Плани Путіна ламаються": в Росії починається відкритий бунт проти війни – ЖдановВідео

18:24

Польща змінила правила: що буде недоступно біженцям з України з 1 червня

18:10

Юрій Бутусов. Розпаковка БМП російського командира з купою цікавинокВідеоблоги

18:07

Кіркорову скасовують концерти: він вважає, що винні Пугачова і Галкін

18:03

Досі не пекельні: чому нові санкції Євросоюзу ще не зробили боляче РосіїПогляд

17:59

Зеленський анонсував деокупацію всієї "історичної території" України

Реклама
17:47

На Харківщині екс-поліцейський катував жителів разом з агресорами - прокуратура

17:43

Місячний календар стрижок на червень 2022: найкращі дні для нової зачіски

17:42

Перша в списку: проти коханки Путіна Кабаєвої запровадили нові санкціїВідео

17:37

"Брат" Байрактара: в Міноборони показали в дії американський дрон Puma – фотоФотоВідео

17:34

В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо День державностіВідео

17:33

Розвідники ДШВ спалили підрозділ окупантів РФ разом з технікоюВідео

17:17

Російська актриса вивісила на балконі прапор України

17:00

Путіна потрібно повністю усунути від влади, інакше будуть серйозні наслідки – МоравецькийВідео

17:00

"Не можна заспокоюватися": для перемоги українцям багато що належить зробити - Данилов

16:59

Готують наступ: Жданов розповів, що відбувається на Ізюмському напрямкуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти