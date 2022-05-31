ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях - Зеленський

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Збройні Сили України мають успіхи в Харківській та Херсонській областях.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ЗСУ залишаються господарями ситуації на фронті.

Президент також зазначив, що українські війська стримуються просування ворога в Запорізькій області, там знаходиться ключовий напрямок - Гуляйполе і Оріхове.

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб всі наші території, всі наші люди були звільнені вже сьогодні, як можна швидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави - це наша мета. Але діяти потрібно обережно, цінуючи життя", - заявив він.

Війна в Україні

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

Дивіться онлайн новини Херсон

Читайте також: