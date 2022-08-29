ЗСУ "демілітаризували" російського майора з Рязані

Володимир Чалін ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Збройні сили України ліквідували російського майора Володимира Чаліна. Окупант був родом з міста Рязань, але приїхав брати участь у путінській загарбницькій війні.

Про те, що Чалін став "вантажем 200", стало відомо ще 24 травня. Однак зараз волонтеру і блогеру-розслідувачу Іраклі Комахідзе вдалося знайти його фото. Знімки він опублікував у Facebook.

"Його вусате фото і ті, які мені вдалося знайти, раніше не публікувалися", – написав Комахідзе.

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Відомо, що Чаліна поховали в Рязанській області 27 травня.

Майор був заступником командира батальйону в/ч 71289 (83-тя окрема гвардійська десантно-штурмова бригада у складі ВДВ Збройних сил Російської Федерації, дислокована в Уссурійську).

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Також на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

Раніше стало відомо, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.

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