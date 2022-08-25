"Крок доброї волі": в Україні ліквідували замполіта армії РФ родом з Уссурійська

Павло Апанович ліквідований в Україні/ Фото УНІАН, twitter.com/Shtirlitz53

Захисники України ліквідували ще одного офіцера російської армії - "двохсотим" став майор Павло Апанович, який служив у ЗС РФ на посаді замполіта 114-го мотострілецького полку в місті Уссурійську.

Про "демілітаризацію" російського окупанта в Twitter повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

За яких обставин офіцер російської окупаційної армії здійснив "крок доброї волі", не повідомляється.

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"Замполіт 114-го мотострілецького полку, м. Уссурійськ, майор Павло Апанович зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації! Смерть ворогам!"- написав офіцер ЗСУ.

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоб поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

Раніше стало відомо, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.

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