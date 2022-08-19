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Втретє не поїде: ЗСУ ліквідували сержанта з РФ, який повернувся на фронт після серйозного поранення

19 серпня 2022, 14:07

У 2021 році Олександр Чадов брав участь у боях на території Нагірного Карабаху.

ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували окупанта, який повернувся на фронт після шпиталю / Колаж фото Радіо Свобода, Reuters, Іраклі Комахідзе

Українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення. Про це повідомив журналіст-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Чадову було 35 років, його знищили 4 серпня у Донецькій області. Цікаво, що окупант міг би відсвяткувати свій день народження, якби не повернувся на фронт — не дожив всього місяць.

Повідомляється, що Чадов з юних років цікавився військовою службою. Раніше він вже брав участь у бойових діях на території Нагірного Карабаху. Там він воював з лютого по червень 2021 року. За нібито "відмінне виконання завдань" російське командування йому навіть дало медаль.

Чадов навіть не вагався, коли з'явилась можливість поїхати вбивати українців. Своє поранення він отримав у червні 2022 року і потрапив до шпиталю, де йому, судячи з усього, було нудно лежати.

ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували окупанта, який повернувся на фронт після шпиталю / росЗМІ

Окупант вирішив повернутись на фронт та продовжити геноцид українського народу.

"Друга ходка на "Z-операцію" закінчилася летальним кінцем", – прокоментував Комахідзе.

Вояку поховали лише 19 серпня у рідному Камишині Волгоградської області.

ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували окупанта, який повернувся на фронт після шпиталю / росЗМІ

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ в селищі Веселе (Запорізька область) ліквідували російського окупанта Сергія Шалунова, який був родом з Ленінградської області країни-агресора.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності та приєднати її до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

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Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
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