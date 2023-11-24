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"Це добрий знак": боєць ЗСУ повідомив про деталі наступу на лівому березі Дніпра

Юрій Берендій
24 листопада 2023, 10:49
За словами бійця ЗСУ, між двома берегами Дніпра вдалось налагодити "певні зв'язки", які допомагають утримувати плацдарми на лівобережжі Херсонщини.
'Це добрий знак': боєць ЗСУ повідомив про деталі наступу на лівому березі Дніпра
Боєць ЗСУ розповів про бої на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Українські військові активно розгортають операцію на лівому березі Дніпра в Херсонській області, завдаючи труднощів окупантам. Однак російські сили продовжують систематично обстрілювати позиції Сил оборони на правому березі. Про це розповів оператор безпілотників Сергій Остапенко з підрозділу аеророзвідки "Сини грому" у інтерв'ю CNN.

Він знаходиться на правому березі Дніпра і приймає участь у операції з форсування річки. Однією з основних цілей цієї операції є витіснення російських військ з лівого берега з метою захисту цивільного населення від обстрілів.

За словами бійця, окупанти "24 години на добу" обстрілюють українські позиції, й він не може згадати, коли востаннє тиша тривала хоча б понад годину.

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"Зараз наші [війська - ред.] просуваються по той бік Дніпра. Це дуже складно, ми докладаємо багато зусиль для того, щоб це стало можливим і щоб нарощувати наші сили на тому боці Дніпра", — каже Остапенко.

Він зазначив, що між двома берегами Дніпра встановили "певні зв'язки" і передають з правого берега на лівий різні ресурси, такі як зброя, боєприпаси, продукти та паливо. Крім того, підрозділ аеророзвідки працює над тим, щоб забезпечити прикриття бійців, які перетинають Дніпро, спостерігати за рухом російських військ та приховувати місця розташування українських військових і техніки.

"Щоразу, коли я входжу в цю зону я прощаюся зі своїм життям, тому що розумію: моє життя може обірватися будь-якої миті, тому що може влучити або ракета, або снаряд. До цього звикаєш, але це неприємно", — розповідає Остапенко.

За словами військовослужбовця, обстріли можна вважати і "добрим знаком". Він додає, що потужний опір з боку росіян це ознака того, що Сили оборони України все роблять правильно і свторюють ворогу чимало проблем.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідмляв Главред, російські війська перекидують додаткові сили вздовж лінії фронту на лівий берег Дніпра, намагаючись призупинити просування Збройних сил України в цьому районі.

Екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що Збройні сили України вже відсунули окупантів на відстань 3-8 кілометрів від річки Дніпро на лівобережжі Херсонської області.

У СтратКомі ЗСУ повідомили, що 21 листопада Збройні сили України ліквідували пункт управління російських окупаційних військ на Херсонському напрямку.

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