Росіяни виводять резерви: стали відомі успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Росіяни можуть відступити з лівобережжя Херсонщини. За словами Сергія Братчука, для цього необхідна авіація західного зразку.

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Стали відомі успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Генштаб ЗСУ

Росіяни перекидують резерви із Запорізького напрямку на лівий берег Дніпра з метою зупинити просування Збройних сил України на цій ділянці. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, не зважаючи на спротив росіян та постійні контратаки, Сили оборони України продовжують утримувати зайняті плацдарми на лівобережжі Херсонщини.

"Певні резерви росіяни підтягують. У тому числі, змушені знімати їх із Запорізького напрямку, щоб перекинути на лівий берег. Це теж певна тенденція, такий доволі цікавий нюанс. Там, на Запорізькому напрямку, у ворога теж не зовсім усе добре. Тобто певний шпагат для росіян вдалося влаштувати. Сподіваюся, що все задумане вдасться реалізувати", — акцентував Братчук. відео дня

Він додав, що противник не припиняє обстрілів артилерією правого берега Дніпра у Херсонській області. За словами Сергія Братчука, одним із завдань на лівобережжі є максимально відсунути ворожу артилерію для безпеки місцевого населення.

Він відзначив, що щодо конкретних досягнень Збройних сил України на лівому березі поки що говорити рано. Зараз необхідно дотримуватися інформаційної тиші.

"Про кілометри сьогодні, три, три, п’ять, вісім, на які ворог відсунутий на лівому березі Херсонської області, я б усе таки не поспішав говорити, оскільки є певні завдання для наших підрозділів, вони їх виконують ефективно. Зокрема, це можна побачити за результатами боїв, оскільки вже знищено багато окупантів — понад 1,5 тис. вбитих, більше ніж 2 тис. поранених, це десятки, вже навіть за сотню перевалило, одиниць знищеної техніки і артилерійських систем, танків. Інформаційна тиша, відповідно, тут максимально має бути. Хоча я думаю, що тієї інформації, якою я поділився, достатньо для того, щоб розуміти, яку важку, але необхідну бойову роботу виконують наші хлопці на лівому березі", — сказав гість ефіру.

Він впевнений, що на ситуацію в Херсонській області може позитивно вплинути використання західної авіації з боку українських військ.

"Це дійсно допоможе обмежити вплив ворожої авіації, і, відповідно, змусить росіян відступити", - резюмує Сергій Братчук.

Бойові дії на лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили в своєму звіті, що українські Сили оборони успішно утримують плацдарми на лівобережжі Херсонщини і продовжують контрнаступ.

Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, 21 листопада Збройні сили України знищили пункт управління спецпідрозділів російських окупаційних військ на Херсонському напрямку.

Водночас, голова Херсонської облради Олександр Самойленко вказує на те, що росіяни активно вивозять цінності та документацію із тимчасово захоплених районів лівобережжя Херсонської області, усвідомлюючи настання активної фази військових дій.

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