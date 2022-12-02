Осадченко загинув 27 жовтня в окупованому селі Білогорівка Луганської області / Фото t.me/a_shtirlitz

На війні в Україні ліквідований найманець ПВК Вагнер. 55-річний Олег Осадченко був завербований "кухарем" Путіна в колонії. У Росії чоловік був засуджений на 17 років в'язниці за вбивство.

Окупанта поховали 1 грудня в Курській області РФ, хоча родом він з Ташкентської області. Про знищення загарбника повідомив полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") на своєму каналі в Telegram.

Як пишуть росЗМІ, Осадченко загинув 27 жовтня 2022 року в окупованому селі Білогорівка Луганської області.

Пропагандисти нічого не пишуть про тюремний термін окупанта, але називають його "героєм" і відзначають, що Осадченко "ще в підлітковому віці вирішив пов'язати своє життя з армією" і "був нагороджений медаллю За відвагу і Орденом мужності".

Водночас на сайті судових актів РФ йдеться, що в 2007 році Осадченко замовив і організував вбивство колишнього чоловіка своєї співмешканки. У жінки з ексчоловіком утворився конфлікт через розділ квартири. Окупант вирішив "розібратися" з чоловіком і тим самим розв‘язати свої житлові питання.

Осадченка посадили на 17 років, а його спільників – на 13.

"Нещодавно записався в ПВК "Дембель" (Вагнер) і за традицією успішно амністований", – написав Штефан.

Як повідомляв Главред, ЗСУ ліквідували 33-річного уродженця Томської області Дмитра Черепанова. Російський окупант пішов на війну добровільно: мріяв повторити "подвиг дідів".

Також в Україні "демілітаризований" 64-річний окупант Олександр Заграєв. Воювати він відправився добровольцем. Працював він в Улан-Уденському авіазаводі, а строкову службу проходив у 1976-1978 роки.

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