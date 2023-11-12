Вступ України до НАТО без окупованих територій - в Офісі президента відповіли

Ексгенсек НАТО запропонував включити Україну до НАТО без тимчасово окупованих територій. В Офісі президента відповіли на таку пропозицію Андерса Фог Расмуссена.

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В Офісі президента відповіли на пропозицію ексгенсека НАТО / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив ідею щодо вступу України до Північноатлантичного Альянсу, ігноруючи тимчасово окуповані Росією території. Він вважає, що часткове членство України показало б Росії, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу. Про це він розповів в інтерв'ю для The Guardian.

Расмуссен переконує, що такий план не заморожував би конфлікт, але, навпаки, підкреслював бажання України приєднатися до західного оборонного альянсу.

"Абсолютна достовірність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на українській території всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту", — зазначив колишній Генсек.

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Зокрема, Росії повинно бути послано чітке повідомлення, що будь-яке вторгнення на територію Альянсу НАТО викличе відповідь.

Ексгенсек також навів три основні причини, чому надання членства в НАТО Україні є важливим: по-перше, це зробить Україну "бастіоном проти все ще агресивної Росії".

"Ми повинні усвідомити, що сірі зони є небезпечними. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує. Сірі зони стають спокусою для Путіна атакувати", — такою, за його словами, є друга причина.

На думку Расмуссена, українські Збройні сили наразі є найбільш сильною армією в Європі і можуть слугувати прикладом та взірцем для інших європейських держав.

У свою чергу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав такі пропозиції дивними. Про це він написав у своєму Telegram.

"Люблю (сарказм) періодичні дивні пропозиції щодо "врегулювання конфлікту в Україні". Вони досі доводять, що причини й наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО… частинами – територіями, які не під окупацією. От уже ж ці "прості рішення", які завжди зрештою коштують дуже дорого...", - зазначив Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента також озвучив 3 причини, чому запропоноване рішення ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена не спрацює.

"По-перше, сама розмова про таку можливість явно провокує Росію на подальшу ескалацію, заохочує її до агресивної війни: "Ще трохи – і Україна зламається. Треба дорізати громадян, доатакувати ракетами". Це ж очевидно? Безперечно. По-друге, не менш очевидно поставити зустрічне запитання: а хто сказав, що Росія готова прийняти пропозицію та зупинитися? Хто сказав, що Рф захоче погодитися на "Україна в НАТО"? Хто гарантує, що Рф не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій? Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності... умовної лінії розмежування? Чи теорія не передбачає практики?" - задає питання Михайло Подоляк.

Він наголошує на тому, що стратегія запропонована ексгенсеком НАТО лише масштабуватиме ризики з боку РФ.

"Навіщо гарантувати Рф, що вона ... не програє війну, не відповідатиме за воєнні злочини, не зазнає внутрішньої трансформації, а зможе продовжувати вкладатися в мілітаризацію та агресивну зовнішню політику? І все це замість того, щоб усвідомити нарешті три прописні істини: Рф абсолютно недоговороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі; Рф у такому вигляді лише масштабуватиме ризики й намагатиметься реалізувати свої агресії; лише значна "військово-технологічна допомога" Україні розв’язує проблему європейської безпеки та гарантує повернення до стабільних глобальних правил…", - резюмує Подоляк.

Мирні переговори - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, офіційні представники США та Європи розглядають можливість проведення мирних переговорів з урядом України щодо припинення конфлікту з країною-агресором Росією.

Заступник представника Державного департаменту США, Ведант Пател, відзначив, що США не вели консультації з Україною щодо можливості розпочати "мирні переговори" з Росією.

Також, міністр оборони Італії, Гвідо Крозетто, зазначив, що ще не настав час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

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