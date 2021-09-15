Спалах COVID-19 в Україні: кількість виявлених хворих за добу різко зросла

Коронавірусом у Києві заразилися ще сотні людей / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 15 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4640 жителів країни (днем раніше було 3332). Зокрема захворіла 531 дитина і 95 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 609 осіб; летальних випадків - 93; одужали 1 858 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 325 796 осіб;

одужали - 2 225 130 осіб;

летальних випадків - 54 550;

проведено ПЛР-тестів - 12 342 907.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 15 вересня 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

У найближчі два тижні в Україні зросте захворюваність на коронавірус. Такий прогноз озвучили вчені з Національної академії наук.

13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

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Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину найближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

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Під час посилених карантинних заходів в Україні транспорт не припинятиме роботу. Водночас певних норм і пасажири, і перевізники все ж таки повинні дотримуватися.

В Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для цього в торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для моніторингу.