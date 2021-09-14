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Встановлять в ТРЦ відеокамери: в Україні почнуть стежити за дотриманням карантину

14 сентября 2021, 11:40
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За допомогою відеоспостереження будуть відслідковувати, скільки людей не носить маски та не дотримується дистанції.

Спеціальні камери будуть встановлені в торгових центрах / скріншот

В Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для цього в торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для моніторингу.

Якщо епідеміологічна ситуація в країні погіршиться, то комісії ТЕБ і НС також будуть здійснювати часті візити в регіони, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в коментарі "Лига.net".

"Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, або дотримуються соціальної дистанції", — повідомив він.

Ігор Кузін також підтвердив, що недотримання масочного режиму в Україні під час пандемії є величезною проблемою, а для врегулювання цього питання в МОЗ співпрацюватимуть з Нацполіцією.

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Тим часом у Кабміні прийняли рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат зможуть обійти більшість обмежень.

Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 14 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3332 жителів країни. У тому числі захворіли 364 дитини та 58 медпрацівників.

Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус карантин новини
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