Встановлять в ТРЦ відеокамери: в Україні почнуть стежити за дотриманням карантину

Спеціальні камери будуть встановлені в торгових центрах / скріншот

В Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для цього в торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для моніторингу.

Якщо епідеміологічна ситуація в країні погіршиться, то комісії ТЕБ і НС також будуть здійснювати часті візити в регіони, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в коментарі "Лига.net".

"Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, або дотримуються соціальної дистанції", — повідомив він.

Ігор Кузін також підтвердив, що недотримання масочного режиму в Україні під час пандемії є величезною проблемою, а для врегулювання цього питання в МОЗ співпрацюватимуть з Нацполіцією.

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Тим часом у Кабміні прийняли рішення змінити правила карантину в Україні . Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат зможуть обійти більшість обмежень.