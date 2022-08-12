Палає приватний сектор: ворог обстріляв Краматорськ, є жертви та багато поранених

Росіяни обстріляли Краматорськ, є жертви / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda, УНІАН

Увечері в п'ятницю, 12 серпня, росіяни здійснили атаку на Краматорськ, у результаті якої загинуло як мінімум дві особи, а також 13 постраждалих, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook.

Кириленко повідомив, що в результаті сьогоднішнього удару по Краматорську достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Також зафіксовано пошкодження щонайменше 20 будинків і пожежа в приватному секторі. Правоохоронці та рятувальники працюють на місці події та встановлюють остаточні дані.

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Як повідомляв Главред, вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

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