Усе у вогні та величезні руйнування: росіяни підло обстріляли Костянтинівку

Під час обстрілу росіяни зруйнували та пошкодили залізничний вокзал, храм, будинки та магазини.

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Російські окупанти обстріляли Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: Донецька обласна прокуратура, Telegram

Російські окупанти жорстоко обстріляли місто Костянтинівку в Донецькій області. Ворог влупив по залізничному вокзалу, там серйозні руйнування. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Вночі росіяни атакували залізничний вокзал. За попередніми даними окупанти використали КАБ-250. За даними поліції Донецької області, ворог міг завдати удару ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу постраждала 75-річна жінка. На момент атаки вона була вдома, однак будинок опинився в зоні ураження.

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Повідомляється, що серйозні пошкодження внаслідок обстрілу зазнали:

залізничний вокзал,

2 приватних будинки,

12 багатоквартирних будинків,

21 магазин,

19 торговельних павільйонів,

3 заклади освіти,

2 адмінбудівлі,

пошта,

кіоск.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Що відомо про Костянтинівку? Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області. Воно розташоване в північній частині області на річці Кривий Торець і знаходиться всього за 55 км від Донецька. Місто було в російській окупації в період із 28 квітня до 5 липня 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти постійно обстрілюють Костянтинівку, застосовуючи різний вид зброї. Про це повідомляє Вікіпедія.

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін зазначив, що під обстріл потрапили Покровський, Краматорський та Бахмутський райони області. Окупанти пошкодили кав'ярню, будинки, магазини, храм, об'єкт інфраструктури, промислову будівлю та адміністративні будівлі.

Удар по Україні 23 лютого

У ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31П і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати охоронця - жінка не постраждала.

Окупанти також атакували Дніпропетровську область "Шахедамі". Один з дронів влучив у житлову дев'ятиповерхівку. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі й частково - на сьомому.

За попередніми даними, в Дніпровській багатоповерхівці травми отримали вісім осіб. З них семеро - госпіталізовані.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували Україну десятками дронів і шістьма ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити 23 "Шахеди".

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