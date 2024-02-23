РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі: під завалами шукають людей

У ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедами". Один з дронів влучив у житлову дев'ятиповерхівку. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі і частково - на сьомому. Під завалами, ймовірно, знаходяться люди.
За попередніми даними, в Дніпровській багатоповерхівці травми отримали вісім осіб. З них семеро - госпіталізовані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. У багатоповерхівці рятувальники розбирають завали та шукають людей.
Дивіться відео - Наслідки атаки дронів РФ на Дніпро:
Пізніше Лисак уточнив, що над областю було знищено п'ятьох безпілотників. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.
Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, РФ вдучила по підприємству.
З восьми постраждалих через російську атаку двоє людей залишаються в медустанові. Стан середньої тяжкості. Інші лікуватимуться амбулаторно.
"У розбитому будинку продовжуються пошуки людей, які можуть бути під завалами", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
Як повідомляв Главред, в ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31п і Х-22. В результаті удару РФ загинули три людини.
Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.
Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа.
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