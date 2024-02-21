У Польщі визнали, що серед фермерів-страйкарів можуть бути 'пропутінські агенти'

Антиукраїнські дії фермерів, вважають в МЗС країни, дискредитують протестний рух, "який часто висуває обгрунтовані вимоги".

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Польські фермери знову блокували кордон з Україною / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, twitter.com/okiemtomkaw

У МЗС Польщі визнали, що "пропутінські агенти" хочуть захопити протестні рухи фермерів на польсько-українському кордоні, про що свідчить інцидент зі скандальним плакатом на одному з тракторів із закликом до Путіна "розібратися з Україною".

Речник міністра закордонних справ країни Павел Вронський у коментарі RMF24 засудив дії окремих демонстрантів, зауваживши, що це шкодить репутації цієї акції та фермерам, які "часто висувають обгрунтовані вимоги".

"Гасла, що зʼявилися, шокують. Вони шкодять Польщі і репутації польського народу, який першим прийняв українців і відкрив їм свої домівки. Вони також шкодять цьому протесту і фермерам, які часто висувають обгрунтовані вимоги", - сказав речник МЗС. відео дня

Вронський закликав організаторів фермерських страйків переглянути, хто приносить проросійський наратив на протестах, і дистанціюватися від них.

"Це дискредитує їх і їхнє право. Ця дія, яка не йде на користь фермерам, не сприяє вирішенню суперечки з Україною. Єдина людина, якій це вигідно, - це російський диктатор Володимир Путін", - висловився представник міністерства.

Для Путіна, додав він, немає значення, висувають ці наративи агенти чи "корисні ідіоти".

"Путін, розберися з Україною"

Під час протестів на польсько-українському кордоні 20 лютого один з пікетувальників привіз з собою плакат із закликом до кремлівського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною". На передній частині машини також було прикріплено великий прапор СРСР.

Фермеру буде скеровано повідомлення у зв'язку з пропагандою тоталітарного режиму.

Водночас ЗМІ пишуть, що фермером нібито є Петр Панасюк. Сайт "Миротворець" позначив чоловіка як російського агента. Адже у своїх соцмережах він регулярно постить відверті фейки про Україну та українську армію, тоді як схвалює й рекламує злочинні дії окупаційних військ.

Цікаво, що Петр Панасюк співпрацює з іншим учасником протестів Рафалом Меклером, який так само має багато "бізнес-звʼязків" з росіянами і білорусами.

Напередодні нових протестів на польсько-українському кордоні президент Володимир Зеленський зазначив, що події на кордоні з Польщею не можна розглядати як щось нормальне або буденне.

"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", – наголосив він.

Варто зауважити, що це не перший скандал, яким закінчувалися протести польських фермерів. 20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону. А 15 лютого під час протестів у Вроцлаві демонстранти, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями. Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

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