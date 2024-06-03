Чого не вистачає для відбиття ракетних ударів РФ: у ЗСУ назвали головну проблему

ЗСУ витрачають велику кількість зенітних ракет для протидії атакам ворога, пояснив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш прокоментував удари РФ по Україні / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот, ДСНС

Україні не вистачає установок і боєприпасів різних типів для протидії масованим повітряним ударам країни-агресора РФ, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ майор Ілля Євлаш.

"Ми не є, по-перше, виробником цих установок. І по-друге, РФ останнім часом інтенсифікувала свої комплексні удари, комбіновані, по нашій території", - наголосив він в ефірі Новини Live.

Представник Повітряних сил пояснив, що це вимагає від ЗСУ великої витрати зенітних ракет для протидії атакам ворога.

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"Ми постійно вдаємося до маневрування, але ви бачите яка велика територія України і яке велике число об'єктів критичної інфраструктури в Україні, які вимагають постійного прикриття", - уточнив майор ЗСУ.

За словами представника ПС, союзники знають про потреби ЗСУ для захисту і знають, якими засобами володіють українські військові.

"У цьому плані ми повністю розраховуємо на них (західних партнерів, - ред.)", - зазначив він.

Він додав, що ЗСУ потрібні не тільки комплекси і ракети до систем Patriot, а й засоби ППО середнього і малого радіусу дії.

Ракетні удари по Україні - останні новини за темою

Раніше у ЗСУ сказали, чим атакував ворог і скільки цілей збито. Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави, повідомляють Повітряні Сили.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 31 травня в Києві прогримів вибух - РФ вдарила ракетою по столиці, спалахнула пожежа. За попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила по Києву "Іскандером" - у КМВА розповіли про наслідки атаки. Після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі - на неї впали уламки. Пошкоджено склади та автомобілі. Обійшлося без жертв.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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