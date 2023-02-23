"Усе пішло жахливо не так": Путін визнав перед оточенням, що РФ була неготова до війни – Financial Times

Диктатор РФ планував вторгнення у вузькому колі осіб. Після оголошення про напад у Кремль збіглося шоковане оточення Путіна, яке дізналося про все з телевізора.

Путін визнав перед оточенням, що РФ була неготова до війни/ сайт Кремля, Генштаб ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін після низки невдач на фронті визнав перед своїм оточенням, що РФ насправді не була готова до війни таких масштабів, і що в російській армії безлад. Проте глава Кремля не відразу визнав свою помилку щодо війни проти України. Коли він планував вторгнення, то був впевнений, що російські війська дійдуть до Києва за кілька днів.

Диктатор РФ спланував вторгнення в Україну у вузькому колі осіб. Багато хто з його оточення навіть не знав, що Путін прийняв таке рішення, і дізнався про це з телевізора. Такі деталі повідомляє "Financial Times" із посиланням на свої джерела.

"Все вище керівництво Кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як Путін оголосив про "спеціальну військову операцію" (війну – ред.) по телебаченню того ранку (24 лютого 2022 року – ред.)", – зазначають у виданні.

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Після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну по телебаченню, у Кремль почали приїжджати розгублені російські олігархи. Один із них запитав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, як глава Кремля міг спланувати такі дії у вузькому колі осіб, що навіть його оточення про це не знало. На що Лавров відповів, що у Путіна "є три радники: Іван Грозний, Петро Перший і Катерина Велика".

"Війна виявилася для РФ болотом історичних масштабів"

У виданні зазначають, що план Путіна передбачав блискавичне захоплення Києва за кілька днів. Натомість "війна виявилася для Росії болотом історичних масштабів".

Але навіть після низки невдач, коли вже стало зрозуміло, що ціна вторгнення для Росії буде дуже великою, кремлівський лідер все одно був сповнений рішучості довести справу до кінця, повідомляє видання.

"Ідея ніколи не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей. Все пішло жахливо не так", – заявив колишній високопоставлений чиновник РФ.

Зараз глава Кремля шукає все нові аргументи, щоб виправдати свої рішення. Він намагається показати все так, нібито у нього не було вибору, крім як продовжувати вторгнення далі.

Путін визнав перед оточенням, що РФ була не готова до війни

Колишній російський урядовець розповів виданню, що Путін уже визнає перед близькими людьми, що Росія не була готова до війни таких масштабів.

"Виявляється, ми були абсолютно не готові. В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас", – переказав слова Путіна колишній урядовець РФ.

Також зазначається, що Путін став більше ізольованим під час пандемії коронавірусу. У той період часу глава Кремля провів кілька місяців у своїй резиденції на Валдаї. Там з ним був наближений олігарх Юрій Ковальчук – саме він надихнув диктатора РФ на роздуми про те, що Путін може мати "історичну місію утвердження величі Росії, подібно до Петра Великого".

Потім дров у вогнище підкинув кум Путіна Віктор Медведчук, який під час розробки главою Кремля плану вторгнення в Україну запевняв диктатора, нібито українці зустрічатимуть російські війська "з теплими обіймами".

Зараз Путін визнає, що РФ платить високу ціну за цю війну, проте зупинятися не хоче, пише видання.

"Він каже: "Ми платимо величезну ціну, я розумію. Ми недооцінили, наскільки це може бути важко". Але як можна переконати божевільного? Його мозок зруйнується, якщо він зрозуміє, що це була помилка", – підсумував співрозмовник видання.

Війна в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив впевненість, що ми наближаємося до кінця війни, і що Росія буде змушена буде вивести свої війська з території України. Він заявив, що цьому посприяє як тиск української армії, так і політичні процеси в самій Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні винищувачі для того, щоби закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території РФ.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анкі Фельдгузен заявила, що Україна довго працювала над тим, щоб Захід передав захисникам потужні танки, необхідні для контрнаступу і звільнення українських територій. Вже вдалося домогтися позитивного рішення і навесні Україна отримає серйозну кількість танків.

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