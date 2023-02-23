Буданов: ми наближаємося до кінця війни

Росія скоро буде змушена вивести війська, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони.

Кирило Буданов, ЗСУ / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов упевнений, що Росія буде змушена буде вивести свої війська з території України.

В інтерв'ю Le Monde він заявив, що цьому посприяє як тиск української армії, так і політичні процеси в самій Росії.

"У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми", - зазначив Буданов.

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Він вважає, що Україна наближається до кінця війни. За словами Буданова, припинення війни можливе лише з відновленням територіальної цілісності України до її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Будь-який інший варіант для нас неприйнятний. Будь-яка територіальна поступка могла призвести лише до нового конфлікту надалі", - підкреслив глава української розвідки.

Що станеться після виходу ЗСУ на кордони 1991 року

Раніше військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що коли Україні вдасться повернути всі свої території і вийти на кордони станом на 1991 рік, це ще не означатиме повної перемоги над Росією. Повна перемога для України - це розпад Російської Федерації на складові.

Російський політолог Дмитро Орєшкін раніше зазначав, що окупаційні війська Росії змушені будуть вийти з території України до кордонів 1991 року. Однак залишається відкритим питання, де зупиниться Київ – Все буде вирішуватися на переговорах із Заходом. У прикордонних з Україною російських регіонах ситуація стане непередбачуваною.

Також раніше ексзамміністра з питань от і ВПО, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука висловив думку, що війна Росії проти України не завершиться після того, як українські захисники вийдуть на кордони 1991 року. Тільки повний розвал Російської Федерації означатиме остаточну перемогу України в цій війні.

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