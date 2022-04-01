"Всі отримають покарання": Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ за зраду

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський висловився про зрадників серед співробітників Служби безпеки, і які були прийняті рішення щодо них.

"Зараз прийнято ще одне рішення щодо антигероїв, зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово вони всі отримають покарання", - підкреслив Зеленський.

Так, мова йде про тепер вже не генерала начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумова Андрія Олеговича, і ексначальника УСБУ в Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича.

"Ті військовослужбовці високого офіцерського складу, які порушують присягу, щодо захисту нашої держави, її свободи, незалежності, будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту ЗСУ, вищих військових звань", - сказав президент.

Раніше президент присвоїв посмертне звання Героя України інженеру окремого батальйону матросу Віталію Скакуну. Сапер підірвав разом з собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання статусу міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російських загарбників, але все ж мужньо тримають оборону.

Зокрема, містами-героями стали: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.