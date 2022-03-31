Зустріч з Путіним і гарантії безпеки: Зеленський терміново зідзвонився з Ердоганом

Ердоган повторив свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.
31 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як повідомляє турецьке видання NTV, лідери обговорили можливу зустріч з Володимиром Путіним і гарантії безпеки.
Однією з тем бесіди президентів України і Туреччини стала 29 березня в Стамбулі зустріч української та російської делегацій. Турецький лідер зазначив, що переговори надали значимий імпульс триваючому процесу припинення війни в Україні і встановлення миру.
Разом з тим Ердоган повторив свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.
Зеленський у своєму Twitter повідомив, що в ході бесіди відзначив високий рівень організації переговорів України і Росії.
За словами президента, він погодив з Ердоганом подальші кроки по досягненню миру в Україні. Також глава держави подякував своєму турецькому колегу за готовність Анкари стати гарантом безпеки для України.
читайте такожЕрдоган зробив заяву про гарантії Туреччини з безпеки для України і санкції проти Росії
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
Читайте також:
- Шукайте іншу роботу: Зеленський відкликав послів з низки країн
- Ворог готує новий удар: Зеленський пояснив план РФ з "відведенням" військ від Києва
- "Свобода повинна бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з Байденом