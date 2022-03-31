Зустріч з Путіним і гарантії безпеки: Зеленський терміново зідзвонився з Ердоганом

Зеленський і Ердоган / president.gov.ua

31 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє турецьке видання NTV, лідери обговорили можливу зустріч з Володимиром Путіним і гарантії безпеки.

Однією з тем бесіди президентів України і Туреччини стала 29 березня в Стамбулі зустріч української та російської делегацій. Турецький лідер зазначив, що переговори надали значимий імпульс триваючому процесу припинення війни в Україні і встановлення миру.

Разом з тим Ердоган повторив свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.

Зеленський у своєму Twitter повідомив, що в ході бесіди відзначив високий рівень організації переговорів України і Росії.

За словами президента, він погодив з Ердоганом подальші кроки по досягненню миру в Україні. Також глава держави подякував своєму турецькому колегу за готовність Анкари стати гарантом безпеки для України.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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