"Всі перли, що могли": окупанти РФ хваляться дружинам мародерством в Україні

Російські окупанти в Україні / Reuters

Російські окупанти, які знаходяться в Україні, у телефонних розмовах хваляться своїм родичам про те, як займаються мародерством на захоплених територіях.

Перехоплення відповідних переговорів окупантів РФ зі своїми дружинами публікує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначимо, що один з окупантів похвалився своєю благовірною, що вкрав в української родини телевізор.

"Ти розумієш, де я перебуваю. І тут були моменти - командир наш... Пару будинків розкривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці. Коробку відкрив - ніфіга собі, я його дістав і пішов", - захоплено розповідає рашист про грабежі будинків українців.

"Там всі перлі, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього ... Там - мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор - це крапля в морі", - додав військовий злочинець РФ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили військовослужбовців російської в/ч 46108, які порушили закони і звичаї війни. Це Баясхалан Шультумов і Павло Аганаєв.

Як розповіла генпрокурор Ірина Венедиктова, до такого висновку прийшли співробітники прокуратури спільно з СБУ та Департаментом спецрозслідувань Нацполіціїї.

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