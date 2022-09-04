У Херсоні новий 'приліт': злетів у повітря склад з боєприпасами окупантів РФ

Власником управління, де прогриміли вибухи, є гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.
У неділю, 4 вересня, в захопленому РФ Херсоні прогриміли нові вибухи. В результаті був знищений склад з боєприпасами російських окупантів.
Він розташовувався в будівельно-монтажному управлінні, повідомив мер Олешок Євген Рищук в Telegram.
За його даними, власником управління є гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.
"Приліт в БМУ-5. Вибухає боєкомплект. Якщо хто не знав, це об'єкт - власність сосальдо. Слава Україні!", - написав Рыщук.
Нагадаємо, раніше міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що в місті детонує склад з боєкомплектом російських загарбників.
"Детонує БК в районі промзони вже хвилин 30", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗСУ завдали ударів по російським окупантам на півдні. Бувши знищено три склади боєприпасів, переправа через Дніпро і багато живої сили і техніки ворога.
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