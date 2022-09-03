Прильоти по базах окупантів: у Херсоні та Мелітополі прогриміли сильні вибухи

Вибухи в Херсоні / most.ks.ua

Кілька потужних вибухів прогриміли в захопленому російськими окупантами Херсоні. В результаті знищено комплекс відпочинку Загублений світ, що належить гауляйтеру Володимиру Сальдо.

У місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів у значній частині міста зник окупантський мобільний зв'язок, також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера "СкайНет", повідомляє херсонське інтернет-видання МОСТ.

Як відзначають, в банно-оздоровчому комплексі Загублений світ були і готельні номери для клієнтів, які любили "відпочити в інтимній обстановці". Відомо, що в закладі довгий час жили окупанти і зрадники, які співпрацювали з ними. Відомо, що нещодавно звідти виїхало чимало окупантів. Чи була це ротація і чи заселилася в Загублений світ нова партія окупантів, невідомо. Але саме на верхньому поверсі розташовані готельні номери, де, ймовірно, жили окупанти.

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Крім того, в мережі повідомили про те, що на Херсонщині прогриміли вибухи в районі річкового порту, поблизу залізниці біля Антонівки.

Вибухи в Мелітополі

Крім того, стало відомо про те, що в окупованому Мелітополі прогриміло 5 вибухів на аеродромі.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

"5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони ймовірно раз з 10 намагалися розставити свою військову техніку. Однак наші сили опору в черговий раз перетворили їх невдалі спроби в густий чорний дим", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що в місті детонує склад з боєкомплектом російських загарбників.

"Детонує БК в районі промзони вже хвилин 30", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗСУ завдали ударів по російським окупантам на півдні. Було знищено три склади боєприпасів, переправа через Дніпро і багато живої сили і техніки ворога.

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