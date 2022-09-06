Жданов назвав умову, за якої війська РФ "розбіжаться, як таргани"

Експерт пояснив, що буде з армією РФ без грошей / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters, Главред

Відсутність грошей для фінансування армії РФ дуже негативно вплине на її боєздатність - дійде до того, що солдати почнуть "по-тихому" вбивати своїх командирів і розбігатися, як таргани в надії потрапити додому незалежно від обставин.

"Просто командир буде єдиною перешкодою. На сьогоднішній день дисципліна армії РФ тримається на командирській волі. Вони намагаються пригнічувати занепадницькі настрої, в тому числі і застосування фізичної сили. Були випадки в квітні-травні, коли командири застосовували зброю проти своїх солдатів, щоб інших повернути на позиції. Були випадки, коли солдати вбивали своїх командирів і намагалися покинути свої позиції в напрямку державного кордону Російської Федерації. Там корупція в масштабах бригад. Командир бригади-головний рукомийник", - розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Freedom.

Експерт також звернув увагу, що така ситуація в армії РФ призведе до деморалізації і зниження боєздатностей військових частин аж до відмови від участі в бойових діях.

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Олег Жданов зазначив, що якщо на фронті "сарафанне радіо" працює повільно, то в самій Росії, особливо в регіонах, де було найбільше бажаючих воювати, досить швидко розходиться інформація, в тому числі і про виплати.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

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