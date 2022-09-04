Розбірки в Херсоні: окупанти влаштували бунт і відмовилися воювати проти ЗСУ

Окупанти влаштували розбірки в захопленому Херсоні / t.me/DIUkraine

У російських окупантів зберігається проблема з поповненням втрат у живій силі: вербують засуджених у Донецьку, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Разом з тим, проблемним для противника залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії №124 міста Донецьк представники приватної військової кампанії Вагнер намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу", - йдеться у зведенні Генштабу.

Також в районі Херсона військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу РФ підняли бунт і написали відмову від участі в бойових діях.

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"Відомо, що однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома", - йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово захопленому Херсоні російські військовослужбовці і співробітники ФСБ РФ влаштували смертельну перестрілку.

В результаті троє окупантів вбиті і двоє поранені. Про це пише Yahoo News з посиланням на звіт, підготовлений військовим слідчим відділом Слідчого комітету Росії по Чорноморському флоту.

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