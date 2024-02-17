"Дедалі менше придатних позицій для оборони" - Тимочко про бої на Авдіївському напрямку

Інфраструктура Авдіївки поступово, але ретельно стиралася з лиця землі російською артилерією, піхотою та авіацією.

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Тимочко про бої на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: 56 ОММБ, Костянтин і Влада Ліберови

Російські загарбники стягнули всі резерви в Авдіївку і знищували місто так, що у Сил оборони України не залишилося придатних позицій для оборони. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

За його словами, в Авдіївці була перевага в чисельності та авіації, ворог весь останній тиждень буквально сотнями відправляв авіаційні бомби на місто.

"Місто постійно перебувало під обстрілом, поступово знищувалася його інфраструктура. У таких умовах військам доводилося займати все менше придатних позицій для оборони", - повідомив Тимочко.

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Також він повідомив, що росіяни відправили на цей напрямок фронту все найкраще, що в них було, тому на вихід українських захисників із території вплинуло і збільшення ворожого особового складу, і техніки, і знищення території.

"І коли виникло те, про що завжди говорили всі наші командувачі - тепер, зокрема, Сирський, - що коли постане питання збереження військ чи території, завжди будуть зберігати військо. Наскільки стоятиме гостро питання, настільки буде проводитися реакція, і виводитися війська", - додав голова Ради резервістів.

До того ж, як повідомив Тимочко, проблеми в Авдіївці виникли, зокрема, і через відсутність допомоги наших союзників.

"Нам тільки залишається подякувати побратимам, які справді утримували й утримують Авдіївку. Те, що вони зуміли скувати величезну частину ворожого війська, це тільки подвиг", - резюмував Тимочко.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, вночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. "Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, щоб уникнути оточення і збереження життя та здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення про виведення наших підрозділів із міста і переходу до оборони на вигідніших рубежах", - йдеться в повідомленні головкому.

Також, за даними українських військових, окупанти зазнали важких втрат. У ворожих пропагандистських каналах, імовірно, теж це розуміють, оскільки крім нападу чергового побєдобєсія, Z-канали активно пишуть про те, якою ціною далося "взяття" Авдіївки.

До того ж командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азова" і колишній народний депутат Андрій Білецький подякував бійцям 3-ї ОШБр "за гідний бій, який дали ворогові в Авдіївці". "Спасибі бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, у техніці, у снарядах", - цитує Telegram-канал 3-ї ОШБр офіційну заяву Білецького.

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