400 танків та тисячі солдатів: Авдіївка стає могильником для РФ - розвідка Британії

Окупанти втратили велику кількість техніки та солдатів, в результаті спроб захоплення Авдіївки.

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Розвідка Британії підрахувала втрати РФ у битві за Авдіївку / Колаж: Главред, фото: instagram.com / libkos, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські сили понесли значні втрати у важкий техніці та особовому складі, під час спроб захопити Авдіївку. Вони втратили понад 400 одиниць техніки. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

У розвідці Британії зазначили, що російські війська намагаються окупувати місто з жовтня минулого року і вони "добилися поступового прогресу". Однак українські захисники активно протистоять їм підкріплюють свої підрозділи.

"Під час спроби захопити місто Росія втратила не менше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу", - зазначили у розвідці. відео дня

За даними розвідки, росіяни продовжують атаки на північ від Авдіївки та на захід від Бахмута, намагаючись захопити Часів Яр. Проте з травня 2023 року, коли окупанти захопили Бахмут, успіху там не мають.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, поблизу Авдіївки тривають жорстокі бої, там російські окупанти здійснюють бомбардування та масовані атаки з кількох напрямів одночасно. Збройні сили України активно захищають місто, використовуючи всі можливі засоби. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що проводяться рейдово-ударні операції для розширення логістичних коридорів та забезпечення захисників боєприпасами.

Також окупанти продовжують безперервний наступ на Авдіївському напрямку, незважаючи на великі втрати, які перевищують у сім разів українські. Проти ЗСУ діють як армійський корпус, сформований з мешканців Донбасу, так і численні російські частини, загалом близько 55-60 тисяч особового складу.

Крім цього, під час штурмів Авдіївки окупанти зазнають великих втрат у техніці та особовому складі. Росія не рахується з втратами своїх елітних військ і намагається за будь-яку ціну захопити місто.

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