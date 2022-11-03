Всі були поранені та 12 годин йшли босоніж по полях: розвідник розповів, як з побратимами врятувався з полону

Український розвідник з позивним "Вікінг" розповів про те, як потрапив у полон / скріншот

На початку березня український розвідник з позивним "Вікінг" потрапив у полон ворога в районі Лукашівки Чернігівської області. Окупанти катували українських військових, намагаючись витягнути інформацію, але наші захисники не видали ні звуку. "Вікінгу" дивом вдалося втекти. Разом з побратимами 12 годин він йшов босоніж по полю.

Воїн потрапив у полон 9 березня, коли в Лукашівку зайшли шість колон окупантів і відрізали групу українських військових, передає 5 канал.

Коли українські військові зрозуміли, що їх оточили, спочатку вони вимкнули рацію, потім відірвали антену і почали закопувати документи. Після одного з пострілів російського танка розвідника контузило.

За його словами, це був зведений підрозділ найманців-білорусів, також там були тувинці, буряти, сирійці.

"Спочатку вони поцікавилися, чи є у нас сигарети. Це ж бомжацька армія. У них перше питання: сигарети є? Ми страху перед ними не відчували. І тому і в очі їм дивилися, і більш агресивно з ними спілкувалися. Це їм не сподобалося. Щоб поставити на коліна, вдарили по коліну якоюсь чавунною палицею. А я стою і бачу, що він її взяв, а у мене праве коліно вже було травмовано, і я думаю: тільки б не по правому. І він б'є по правому", – згадав захисник України.

Окупанти запитували, де командири, де українська артилерія, розвідка, мінометники. Ніхто з наших воїнів нічого не сказав. Одному з чоловіків військові злочинці погрожували відрізати пальці секатором. А потім переключилися на "Вікінга". Через татуювання вони вирішили, що він ССОшник.

Його били битою по спині та ногами по голові, потім зв'язали руки і ноги, використавши велику кількість пластикових стяжок, на шию начепили мотузку.

"Коли вони мене били, я намагався не видавати жодних звуків, щоб їм не було від цього кайфу", – заявив чоловік.

На багатоцільовому транспортері українських воїнів хотіли кудись відвезти, але поїхали в бік позицій ЗСУ. Машина в результаті підірвалася, але полонені вижили, уламками розрізали собі стяжки.

"Чуваки відкрили люк і кажуть: братики, допоможіть. І вони отримали від нас допомогу. Ми його закрили просто... І ми просто почекали, поки воно розгориться", – розповів "Вікінг".

Потім почав детонувати БК, який окупанти, мабуть, перевозили у транспортері.

Українські військові перебіжками пішли через поле, всі були поранені. 12 годин їм довелося йти босоніж, оскільки окупанти забрали взуття.

"А це ж 9 березня. Поля зорані. Вони як ножі. Тож,проходили потроху. Двоє людей були взуті. Тому що "братикам" не підійшов розмір, напевно", – розповів захисник.

Він зустрівся з військовими окупаційних військ, які його били, вдруге. Це сталося в Білогорівці на переправі.

"Вони ж намагалися поставити переправу через Сіверський Донець. Там ми зустрілися і весь цей полк знищили. Разом з 15-м батальйоном гірничо-штурмовим. Хлопці дуже добре воюють. Страху у них немає. Ми там вже були на рівних просто. А оскільки у нас відмінний командир бригади, то вони зробили просто бомбу в Білогорівці. Це просто шикарно", – додав розвідник.

Як повідомляв Главред, раніше п'ятеро громадян Великої Британії – Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хіллі та Ендрю Хілл – 21 вересня були звільнені з російського полону і повернулися додому. Вони розповіли, що росіяни застосовували до них тортури - проводили інсценування смертної кари, різали ножем, били, застосовували електричний струм.

Нагадаємо, українські військові полонили першу російську жінку-військовослужбовця. Рядова Анна Бабицька родом з Воронежа, була в штурмовій групі.

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