Військовополонених вбивали Градами: в ОП розкрили деталі удару РФ по Оленівці

РФ вдарила з Градів по Оленівці / slovoidilo.ua

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів подробиці удару російських окупантів по колонії в Оленівці Донецької області, в результаті чого загинули десятки українських військовополонених.

Як написав він у Telegram, місцеві жителі окупованої Оленівки повідомили про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Радник глави ОП заявив, що вбивство росіянами українських військовополонених є ще одним військовим злочином "кремлівських опудал".

Разом з тим він упевнений в тому, що зібрати звинувачення проти РФ допоможуть свідчення місцевих жителів і засоби об'єктивного контролю, які точно дозволяють встановити звідки і як вівся вогонь.

"Безсумнівно, цей злочин проти людяності додасть рішучості американському керівництву визнати Росію - державою спонсором тероризму, а міжнародне правосуддя - рішучості наздогнати винних. По суті, ми маємо справу з черговою Катинню - масовим вбивством військовополонених. Сьогодні кожен світовий лідер повинен зрозуміти, що весь світ має справу з тварюкою, яка свідомо і системно підриває самі основи цивілізації - як такої. І в ім'я цивілізації і повинна бути розчавлена в нуль - безжально і до кінця", - зазначив Арестович.

На його думку, ударом по Оленівці РФ прагнула:

приховати докази тортур і вбивств в колонії;

направити гнів родичів полонених проти влади України;

знищити частину полонених фізично;

дискредитувати всю Україну як суспільство, що розстрілює своїх же полонених;

дискредитувати Хімарси і вимагати поставити їх під контроль;

відвернути увагу від Відео з відрізанням геніталій нашому полоненому з боку російських военнних.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: