Військовополонених вбивали Градами: в ОП розкрили деталі удару РФ по Оленівці

Зібрати звинувачення проти РФ допоможуть свідчення місцевих жителів і засоби об'єктивного контролю, підкреслив Олексій Арестович.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів подробиці удару російських окупантів по колонії в Оленівці Донецької області, в результаті чого загинули десятки українських військовополонених.
Як написав він у Telegram, місцеві жителі окупованої Оленівки повідомили про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.
Радник глави ОП заявив, що вбивство росіянами українських військовополонених є ще одним військовим злочином "кремлівських опудал".
Разом з тим він упевнений в тому, що зібрати звинувачення проти РФ допоможуть свідчення місцевих жителів і засоби об'єктивного контролю, які точно дозволяють встановити звідки і як вівся вогонь.
"Безсумнівно, цей злочин проти людяності додасть рішучості американському керівництву визнати Росію - державою спонсором тероризму, а міжнародне правосуддя - рішучості наздогнати винних. По суті, ми маємо справу з черговою Катинню - масовим вбивством військовополонених. Сьогодні кожен світовий лідер повинен зрозуміти, що весь світ має справу з тварюкою, яка свідомо і системно підриває самі основи цивілізації - як такої. І в ім'я цивілізації і повинна бути розчавлена в нуль - безжально і до кінця", - зазначив Арестович.
На його думку, ударом по Оленівці РФ прагнула:
- приховати докази тортур і вбивств в колонії;
- направити гнів родичів полонених проти влади України;
- знищити частину полонених фізично;
- дискредитувати всю Україну як суспільство, що розстрілює своїх же полонених;
- дискредитувати Хімарси і вимагати поставити їх під контроль;
- відвернути увагу від Відео з відрізанням геніталій нашому полоненому з боку російських военнних.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.
"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.
До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".
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