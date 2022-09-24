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Інсценували смертну кару: звільнені з полону Росії британці розповіли про тортури

24 вересня 2022, 11:33

На борту літака дорогою до Саудівської Аравії люди вперше за декілька місяців побачили справжню їжу.

Інсценували смертну кару: звільнені з полону Росії британці розповіли про тортури
Були побиття, ножові поранення і удари струмом - Хардінг / СБУ

П'ятеро громадян Великобританії – Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хіллі і Ендрю Хілл – 21 вересня були звільнені з російського полону і повернулися додому. Вони розповіли, що росіяни застосовували до них тортури – проводили інсценування смертної кари, різали ножем, били, застосовували електричний струм.

В інтерв'ю виданню Daily Mail британці, які повернулися додому в рамках великого обміну полоненими між Росією і Україною, сказали, що окупанти застосовували до них тортури. Їх били, різали ножем, проводили Інсценування смертної кари і підключали до електричного струму.

Дорогою до Саудівської Аравії люди на борту літака вперше за декілька місяців змогли нормально поїсти.

Колишній полонений Джон Хардінг розповів свою історію. Британець-парамедик, в останні роки служив в полку Азов Нацгвардії України.

За словами британця, в камері їх тримали по 23 години на добу, він серйозно схуд.

Хардінг каже, що росіяни застосовували різні тортури. Вони переробили старий телефон так, щоб коли полонений набирав номер, циферблат повертався на місце і бив електричним струмом.

"Були побиття, удари струмом і ще раз побиття. Один хлопець отримав ножове поранення в ногу, після чого його зашили. Думаю, нас катували заради забави", - сказав британець.

Як розповів Хардінг, катувати могли декілька годин.

Піддавали і психологічним тортурам. За словами Хардінга, його змусили перед інсценуванням розстрілу записати прощальне відео для своєї дочки.

Повернення захисників Маріуполя в Україну

21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими. Києву вдалося звільнити з російського полону 215 українців. Серед них 5 командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волинь"), Денис Шлег та Олег Хоменко. Обмін пройшов у Чернігівській області.

Серед українців, які повернулися додому, - понад 100 бійців Азову.

До Росії вирушило 55 осіб. За словами президента Володимира Зеленського, разом з ними віддали підозрюваного в держзраді лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука - кума російського президента Володимира Путіна. Тільки за одного Медведчука українській державі вдалося звільнити 200 осіб.

Дивіться відео ТСН - як повернулися додому воїни України

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