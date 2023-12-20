У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку до 25 років

Молоді та досвідчені люди дуже потрібні в армії на командні та логістичні посади, заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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На думку експерта, йдеться про мобілізацію приблизно 100 тисяч громадян України / колаж Главред, фото УНІАН

Зниження мобілізаційного віку чоловіків з 27 до 25 років дозволить збільшити спектр здорових військових у Збройних силах України. Про це в ефірі телемарафону заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"З іншого боку як правило 25-річні юнаки і старше - це юнаки, які закінчили університети. Це як правило особи, які за останніми програмами закінчували навчання і їм абсолютно легше буде адаптуватися в армії. Їм буде абсолютно легше стати на посади, скажімо, тих же операторів безпілотників, працівників у комп'ютерній сфері в армії, тому що насправді IT-працівники дуже затребувані", - сказав він.

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Крім того, каже Тимочко, молоді та освічені люди потрібні на керівних посадах в армії, в штабах і логістично управлінських.

"Це люди сучасні, добре орієнтуються з комп'ютером, з програмним забезпеченням, це люди, які звикли ще бути в русі, вже себе реалізували, або почали себе реалізовувати. Чи змінить це мобілізацію? Та ні, не змінить. Все одно, це порівняно невелика кількість людей", - сказав він.

На думку Тимочка, йдеться про мобілізацію приблизно 100 тисяч громадян України.

"Скільки з них буде придатними — я думаю, ще менше. Тому що деякі одружені і має кілька дітей інші є опікунами, когось із батьків може мати інвалідність", - сказав він.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Відразу кілька нардепів ВР підняли питання призову на військову службу жінок. Зараз в Україні обов'язковій мобілізації підлягають тільки чоловіки.

Буданов заявив, що Сили оборони не можуть обійтися без мобілізації. Чисельність Сил оборони становить близько 1,1 млн осіб. Ці обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації не обійтися.

Стало відомо, хто буде призваний, а хто отримає відстрочку за новим законом. В Україні готуються до змін у мобілізації. Новий законопроект передбачає, що деякі категорії чоловіків втратять право на відстрочку.

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