Час завалювання трупами минув: експерт пояснив, чому Росії ніким і нічим воювати в Україні

Росія зазнала серйозних втрат серед еліти російської армії / Фото УНІАН

У Росії більше немає військових, яких можна було б кинути на війну в Україну, а оголошувати мобілізацію влада боїться, оскільки розуміє, наскільки непопулярна в народі ця ідея.

Як розповів під час чату на Главреді політичний і економічний аналітик Тарас Загородній, росіяни все більше і більше демотивовані, вони не розуміють, навіщо їм потрібна ця війна.

"Кращих своїх воїнів Росія вже знищила в Україні. Якщо в РФ мобілізують, умовно кажучи, міську молодь, яка ніколи не тримала в руках зброю, буде потрібен час на її навчання. Потім цих людей ще потрібно посадити на техніку, а вона стара. Тож, час завалювання трупами минув. Росія, звичайно, ще намагається продовжувати це робити, але, враховуючи наявність в Україні сучасної зброї, це не має жодного значення. Виходить, у Росії і з технікою проблеми, і з людьми проблеми", - зазначив він.

Загородній додав, що Росія зазнала серйозних втрат серед еліти російської армії.

"А еліту дуже складно відновити. Наприклад, щоби виховати десантника замість того, який загинув в Україні, потрібно щонайменше п'ять років", - пояснив аналітик.

За його словами, нові масові смерті на війні будуть лише ще більше демотивувати росіян. При цьому, за його словами, насправді мобілізація РФ дуже потрібна.

читайте також"Просто одні трупи": окупант поскаржився дружині, як їх "кинули" з війною в Україні"Ну, немає у них такої кількості "гарматного м'яса", яке швидко можна було б знайти. Це - не Друга світова війна, і у Росії не той демографічний ресурс. У ті часи в сім'ях було більше дітей (п'ять-вісім), і в армії в основному були сільські жителі. Іншими словами, тоді було більше молоді, яку можна було кинути в бій. Зараз все не так", - додав Загородній.

Як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що активна фаза війни з Росією повинна значно скоротитися до кінця року. За його словами, ключовими факторами стане надходження в Україну західної зброї, її освоєння та початок її використання.

Глава ГУР впевнений, що війна Росії проти України закінчиться єдиним сценарієм - поверненням окупованих територій, включаючи Крим. До кінця року українські військові можуть щонайіенше зайти на територію тимчасово окупованого півострова.

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