Заходження ЗСУ в Крим: глава ГУР розкрив сценарій завершення війни і назвав терміни

Коли активна фаза війни повинна значно скоротитися розповів Кирило Буданов.
Активна фаза війни з Росією повинна значно скоротитися до кінця року, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Активна фаза - це активне ведення бойових дій. Це баталії приблизно того рівня, що відбуваються зараз, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти. Ця активна фаза повинна значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля", - сказав він сказав в інтерв'ю Українській правді.
За його словами, ключовими факторами стануть надходження в Україну західної зброї, його освоєння і початок її використання.
Глава ГУР впевнений, що війна Росії проти України закінчиться єдиним сценарієм - поверненням окупованих територій, включаючи Крим. До кінця року українські військові можуть як мінімум зайти на територію тимчасово окупованого півострова.
"До кінця року ми повинні як мінімум зайти на територію Криму", - додав він.
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Раніше повідомлялося, що окупанти РФ готують форсування Сіверського Дінця на ділянці Дронівка-Білогорівка для підготовки нового наступу, в південній частині міста Ізюм розгорнув додаткові підрозділи ствольної артилерії.
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