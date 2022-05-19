УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Стратегічний глухий кут": Гіркін закотив істерику через величезні втрати рашистів на Донбасі

19 травня 2022, 20:59

Навіть ймовірний успіх РФ на Донбасі не принесе довгоочікуваної перемоги, вважає екс-ватажок бойовиків "ДНР".

Гиркин
Ігор Гиркин / УНІАН

Колишній ватажок бойовиків "ДНР", який втік з Донбасу Ігор Гіркин (Стрєлков) заявив про катастрофічне становище для РФ в Україні.

У своєму Telegram він скаржиться на те, що захисники України створюють потужні рубежі оборони, які рашистам доведеться намагатися брати з великими втратами.

"Доведеться знову вести наполегливі кровопролитні бої за кожне село, кожен гай і висотку... дорого платити російською кров'ю за кожні пройдені кілька сотень метрів. І "запитати" за це ніби як буде і нікого - "само-собою, об'єктивним ходом подій так вийшло"... хоча це зовсім не так",- пише російський терорист.

Він нагадав, що прориви РФ на початку війни закінчилися "пшиком".

Причиною він називає в корені невірну оцінку оперативної обстановки, покладену в основу військового планування і пов'язаний з даною оцінкою крайній недолік сил і засобів для закріплення і контролю пройденої території.

Ситуацію, що склалася на фронті він характеризує як "приголомшуючий "напів-провал".

Гіркін впевнений, що навіть ймовірний успіх РФ на Донбасі не принесе довгоочікуваної перемоги.

"Уявімо ненадовго, що противник в найближчі кілька тижнів буде все-таки повністю розбитий безперервними фронтальними і фланговими атаками і повністю вибитий за межі "ЛДНР". - І? - І що це дасть? Це завершить війну? - Ні, анітрохи. Максимум - дещо скоротить лінію фронту і не більше того",- прогнозує він.

Російський терорист також звернув увагу, що ЗСУ вже формує нові частини на кордоні з Придністров'ям і Білоруссю.

"Тобто, коли наші ослаблені важкими боями і кровопролитними штурмами з'єднання вийдуть до кордонів "ЛДНР" - їх на заздалегідь підготовлених до оборони рубежах зустрінуть свіжі і добре оснащені з'єднання ЗСУ. І навіть якщо ці свіжі з'єднання не захочуть (з якихось причин) перехопити ініціативу і почати контр-наступ (одне або кілька) - все одно перед Російською Федерацією на весь зріст постане перспектива тривалої позиційної війни - війни, майже (із застереженням - в нинішніх реаліях) вбивчої для нашої економіки, соціальної та суспільно - політичної стабільності", - попередив він.

Він прогнозує, що операція РФ на Донбасі не завершитися до середини червня: "Більше того - я вважаю (з високою часткою ймовірності), що вона не буде виконана аж до того самого моменту, коли ЗСУ спробують перехопити стратегічну ініціативу, почавши вже плановані прямо зараз (впевнений) наступальні операції".

Дивіться новини Донбасу онлайн

Гіркін також вважає програшною для Росії перспективу затяжної окопної війни: "Адже без прориву новостворених і зайнятих великими силами противника позицій - не буде розгрому ЗСУ. А без розгрому ЗСУ не буде підсумкової перемоги-скільки "калібрів" не випусти по тилових об'єктах - їх все одно не вистачить для того, щоб повністю паралізувати українську транспортну мережу і зруйнувати вщент економіку. Тим більше неможливо сподіватися на перемогу "шляхом виснаження" за умови, що "тилом" для ЗСУ є практично вся Європа плюс Північна Америка. Тобто, доведеться намагатися розбити ворога в польових боях. А, вибачте, ким і чим?!? Якщо поки навіть часткової мобілізації не проводиться?".

"Наші успіхи носять як і раніше виключно тактичний характер. Ворог намагається утримати всі важливі у військовому та інформаційно-пропагандистському відношенні великі населені пункти. І - по всій видимості - має достатньо сил і резервів, щоб сподіватися на успіх в цьому. Якщо не повний, то хоча б частковий", - написав він і передрік "стратегічний глухий кут" для ЗС РФ.

Читайте ще:

Ігор Гиркин новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:40

"Ні війні": російський режисер виступив проти війни в Україні

21:59

Залужний розкрив головкомам НАТО головний напрямок контрудару ЗСУВідео

21:51

Артилерія і важка техніка: Байден оголосив про новий пакет допомоги УкраїніВідео

21:48

Перемога коштуватиме Україні десятки тисяч життів - ЗеленськийВідео

21:35

Проїзд у Києві різко подорожчає з 21 травня: названо нові ціниВідео

Реклама
21:32

"Операція триває": Азов записав нове повідомлення з МаріуполяВідео

21:07

"Безславний кінець лобіста Путіна": Подоляк висловився щодо санкцій проти Шредера

20:59

"Стратегічний глухий кут": Гіркін закотив істерику через величезні втрати рашистів на ДонбасіВідео

20:58

Ріанна стала мамою: що відомо

20:51

Налетять грози і вріже спека: синоптики попередили про різку зміну погодиВідео

20:36

Хотіла підставити Білик, а знову попалася сама: Аліна Паш не вилазить зі скандалів

20:31

Світ почав дивитися інакше на ситуацію в Україні та співвідношення сил - ЗеленськийВідео

20:24

Йде вирішальний місяць для України: нумеролог назвав переломну дату у війні з РосієюВідео

20:14

Допомога на $ 40 мільярдів: Сенат США дав добро новому пакету для УкраїниВідео

19:57

Командування "зажимає" бойові виплати: рашисти відмовляються вмирати в Україні та біжать з фронтуВідео

19:45

Удача в грошах і збільшення доходу: три знаки зодіаку в червні мають всі шанси розбагатіти

19:42

Українці можуть побачити зруйновані рашистами міста Київщини: Google Maps додав панорами

19:29

РФ провалила головну мету в Україні, але не виключений реванш: несподіваний прогноз НАТОВідео

19:24

"Матеріальні люди наближені до пекла": екстрасенс розповів, що чекає Лорак і ПовалійВідео

19:19

Останній цвях у труну СРСР-2: чому Німеччина і Франція гальмують вступ України до ЄСПогляд

Реклама
19:16

Друга дочка Меладзе зібралася заміж

19:08

Україні потрібно $15 млрд, щоб закрити потреби бюджету на літо: Шмигаль звернувся до країн Заходу

18:58

Рашисти влаштували штурм на Донбасі: отримали по зубах від ЗСУ і відповзли з втратамиВідео

18:33

"Все може закінчитися і завтра": експерт розповів, коли чекати контрнаступу ЗСУ по всіх фронтах

18:31

Справи Путіна зовсім погані – на горизонті замаячила поразка Росії у війніПогляд

18:25

Окупанти кинули своїх моряків помирати в морі: деталі потужного удару ЗСУ на ЗміїномуВідео

18:23

МВС про роздачу повісток усім підряд: "досить ганебної самодіяльності"

18:20

Чим війна в Україні вигідна і корисна США: експерт дав відповідьВідео

18:07

Полякова жорстко взяла в облогу Федишин за нову скандальну заявуВідео

17:59

Однорічна дитина померла після звірячого зґвалтування: нові факти про дикість окупантівВідео

17:26

Берег Сіверського Донця став кладовищем для 485 окупантів та 70 одиниць технікиВідео

17:25

Чекайте на погодні "сюрпризи": українців здивували прогнозом на літо-2022Відео

17:20

Перемога України і остання війна Росії: у Зеленського назвали план підтримки для КиєваВідео

17:14

Гороскоп на літо 2022: чого очікувати водним знакам зодіаку-проблеми, подорожі або щастя в любові

17:10

Прикмети на 20 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:04

На Волині хлопчик молився, щоб від хвороби Путіна ніхто не підібрав ліків: Мережу підкорило відео

16:57

Пекло в Ізюмі: рашисти зґвалтували трьох дев'ятирічних дівчаток на очах у матеріВідео

16:51

"Вона патріот і громадянин Росії": Лев Лещенко назвав причину втечі Пугачової в Ізраїль

16:51

Чи дадуть Україні озброєння, здатні завдавати ударів по території РосіїПогляд

16:45

Маніпулює голодом: РФ поставила світу нахабний ультиматум

Реклама
16:35

Секретар РНБО Данилов розповів, як змінилася допомога союзників України за час війниВідео

16:34

Віталій Портников. Українці повернуть Крим і ДонбасВідеоблоги

16:30

ЗСУ виходять на держкордон на Харківщині: рашистів вибили з 23-х населених пунктівВідео

16:18

Україна в ЄС, поза НАТО і договір з РФ щодо Криму та Донбасу: Італія подала в ООН "мирний план"Відео

16:00

Хрусткий рол з лаваша з грибною начинкою: найсмачніший рецепт за 5 хвилинВідео

15:59

Ціни на АЗС рекордно злетіли: подорожчав бензин, дизель і автогазВідео

15:53

"Це не питання кількох місяців або років": Шольц заявив, що для України "немає короткого шляху в ЄС"

15:44

"Прилетів уїдливий відповідь": Боня виклала не найкраще фото Собчак у Каннах

15:42

УЗ скаржиться на сотні гниючих окупантів - Росія не хоче їх забиратиВідео

15:33

Рашисти в паніці: партизани влаштували вибухи в Мелітополі, Арестович розповів подробиціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти