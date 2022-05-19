"Стратегічний глухий кут": Гіркін закотив істерику через величезні втрати рашистів на Донбасі

Ігор Гиркин / УНІАН

Колишній ватажок бойовиків "ДНР", який втік з Донбасу Ігор Гіркин (Стрєлков) заявив про катастрофічне становище для РФ в Україні.

У своєму Telegram він скаржиться на те, що захисники України створюють потужні рубежі оборони, які рашистам доведеться намагатися брати з великими втратами.

"Доведеться знову вести наполегливі кровопролитні бої за кожне село, кожен гай і висотку... дорого платити російською кров'ю за кожні пройдені кілька сотень метрів. І "запитати" за це ніби як буде і нікого - "само-собою, об'єктивним ходом подій так вийшло"... хоча це зовсім не так",- пише російський терорист.

Він нагадав, що прориви РФ на початку війни закінчилися "пшиком".

Причиною він називає в корені невірну оцінку оперативної обстановки, покладену в основу військового планування і пов'язаний з даною оцінкою крайній недолік сил і засобів для закріплення і контролю пройденої території.

Ситуацію, що склалася на фронті він характеризує як "приголомшуючий "напів-провал".

Гіркін впевнений, що навіть ймовірний успіх РФ на Донбасі не принесе довгоочікуваної перемоги.

"Уявімо ненадовго, що противник в найближчі кілька тижнів буде все-таки повністю розбитий безперервними фронтальними і фланговими атаками і повністю вибитий за межі "ЛДНР". - І? - І що це дасть? Це завершить війну? - Ні, анітрохи. Максимум - дещо скоротить лінію фронту і не більше того",- прогнозує він.

Російський терорист також звернув увагу, що ЗСУ вже формує нові частини на кордоні з Придністров'ям і Білоруссю.

"Тобто, коли наші ослаблені важкими боями і кровопролитними штурмами з'єднання вийдуть до кордонів "ЛДНР" - їх на заздалегідь підготовлених до оборони рубежах зустрінуть свіжі і добре оснащені з'єднання ЗСУ. І навіть якщо ці свіжі з'єднання не захочуть (з якихось причин) перехопити ініціативу і почати контр-наступ (одне або кілька) - все одно перед Російською Федерацією на весь зріст постане перспектива тривалої позиційної війни - війни, майже (із застереженням - в нинішніх реаліях) вбивчої для нашої економіки, соціальної та суспільно - політичної стабільності", - попередив він.

Він прогнозує, що операція РФ на Донбасі не завершитися до середини червня: "Більше того - я вважаю (з високою часткою ймовірності), що вона не буде виконана аж до того самого моменту, коли ЗСУ спробують перехопити стратегічну ініціативу, почавши вже плановані прямо зараз (впевнений) наступальні операції".

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Гіркін також вважає програшною для Росії перспективу затяжної окопної війни: "Адже без прориву новостворених і зайнятих великими силами противника позицій - не буде розгрому ЗСУ. А без розгрому ЗСУ не буде підсумкової перемоги-скільки "калібрів" не випусти по тилових об'єктах - їх все одно не вистачить для того, щоб повністю паралізувати українську транспортну мережу і зруйнувати вщент економіку. Тим більше неможливо сподіватися на перемогу "шляхом виснаження" за умови, що "тилом" для ЗСУ є практично вся Європа плюс Північна Америка. Тобто, доведеться намагатися розбити ворога в польових боях. А, вибачте, ким і чим?!? Якщо поки навіть часткової мобілізації не проводиться?".

"Наші успіхи носять як і раніше виключно тактичний характер. Ворог намагається утримати всі важливі у військовому та інформаційно-пропагандистському відношенні великі населені пункти. І - по всій видимості - має достатньо сил і резервів, щоб сподіватися на успіх в цьому. Якщо не повний, то хоча б частковий", - написав він і передрік "стратегічний глухий кут" для ЗС РФ.

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