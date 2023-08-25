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Вороги випустили по Одеській області "Калібри" з Азовського моря: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Дмитро Відоменко
25 серпня 2023, 09:52 оновлено 25 серпня, 10:38
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Речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки Одеської області вночі 25 серпня росіяни намагалися вразити один з важливих портів.
Гуменюк, ракета
З винищувачів "Су-35" було направлено дві ракети "Х-35" - Наталія Гуменюк / колаж Главред, скрииншоты з відео

Російські окупанти в ніч з 24 на 25 серпня в черговий раз атакували південні регіони України - зокрема, Одеську область. Так, однією з мети ворога було знищення портової інфраструктури нашої держави.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, ворог вкотре атакував Одещину ракетами. Причому спочатку противник використовував тактичну авіацію.

"З винищувачів "Су-35" було направлено дві ракети "Х-35" у напрямку до одного з портів Одеської області. Ці ракети знищили сили протиповітряної оборони", - сказала вона.

відео дня

Таку атаку ворог здійснив до опівночі 23 серпня. Тому, за словами Гуменюк, через кілька годин була повторна повітряна тривога. І російські окупанти атакували Одеську область ракетами класу "Калібр".

"Дві ракети типу "Калібр" були випущені і обидві знищені. При цьому ворог розташував ракетоносій цього разу в Азовському морі", – сказала Гуменюк.

В кінці свого виступу офіцер зазначила, що в результаті "акуратної роботи українського ППО" немає ні постраждалих, ні пошкоджень.

Атаки на Одесу

У ніч на 2 серпня російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе портову і промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В результаті атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

Прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по Дунайських портах Одеської області, тому що вишукують нову тактику для нанесення якомога більшої шкоди Україні.

Раніше повідомлялося, що за тиждень РФ витратила на удари по Одеській області понад $280 млн. Найдорожча атака була 19 липня, коли були пошкоджені, серед іншого, ЖК "Акварель" і Слобідське кладовище – 131 мільйон доларів.

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ракета Наталія Гуменюк
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