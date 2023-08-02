'Змінюють тактику та зброю': Росія почала потужно бити по портах на Дунаї

Гуменюк повідомила, що на півдні захисникам вдалося знищити 11 російських дронів-камікадзе.

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Росіяни атакують дунайські порти / колаж: Главред, фото: t.me/our_odessa

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по дунайських портах Одеської області, бо вишукують нову тактику для якомога більшої шкоди Україні.

Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини", що переключення російських атак на річку Дунай зовсім не означає, що ворог залишив поза увагою порти Великої Одеси.

"Всі порти - важливий елемент "зернової угоди". Не виключено, що удари по дунайському напрямку спрямовані на те, щоб відповідним чином відреагували Сили оборони. Зокрема, перенаправили певні системи ППО на південь Одещини, але цього не буде", - сказала Гуменюк.

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Вона додала, що окупанти постійно шукають нову тактику та підбирають нову зброю, аби завдати Україні якомога більшої шкоди.

"Вночі була здійснена потужна атака з використанням ударних безпілотних апаратів по портовій інфраструктурі на Дунайському напрямку, який багатьма експертами був проголошений як одна з альтернатив "зернового питання". Саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу", - наголосила речниця ОК "Південь".

Вона також повідомила, що на півдні захисникам вдалося знищити 11 російських дронів-камікадзе, однак були і влучання та як наслідок руйнування.

"Засобів ППО нам, все ж таки, не вистачає", - зазначила Гуменюк.

Вона уточнила, що нічна атака БПЛА відбувалася одночасно на портову інфраструктуру Одещини і на столичний напрямок, "бо ворогу вигідно розосередити нашу ППО".

"Аналізуючи тактику ворога, ми розуміємо, що це система. Тобто, саме такі атаки повторюватимуться", – попередила речниця Сил оборони півдня.

Ще однією метою російських атак по портах вона назвала прагнення ворога переконати світову спільноту і великих судновласників, що українські порти ненадійні, а навігація у їхньому напрямку небезпечна.

Атака по одеським портам

Нагадаємо, що через удар окупантів дронами по Одещині, пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі. Вночі російські окупанти направили ударні БПЛА на південь Одеської області.

Окупанти змінили тактику запуску "Шахедів". Нічна атака безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області.

За тиждень РФ витратила на удари по Одещині понад $280 млн. Найдорожча атака була 19 липня, коли було пошкоджено, серед іншого, ЖК "Акварель" та Слобідський цвинтар – 131 мільйон доларів.

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