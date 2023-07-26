'Виключно помста': Карась розповів, чому Росія люто обстрілює Одесу

Євген Карась пояснив, чому Росія масово атакує українські порти в Одесі та саме місто.

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Євген Карась пояснив обстріли Одеси / Колаж: Главред, фото: t.me/our_odessa, скріншот: Youtube

В інтервʼю Главреду військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась розповів, як можна пояснити масовані обстріли Одеси.

"Це виключно помста за зернову угоду. Вони з неї вийшли, і їм треба було показати, що от тепер все, ми розбомбимо порти. Це не була помста за Кримський міст, бо за такий короткий період часу запланувати цю місію, розвідати і так далі. Планування подібне до такого ракетного обстрілу і характер цілей, які були вражені (порти, зернова інфраструктура) не було схоже на помсту за міст. Це не було схоже якраз на те, що за три-чотири дні РФ вийшла із зернової угоди", - пояснив військовий.

Він додав, що головним реципієнтом цього зерна були Китай та Туреччина. І з того, що він чув, у Туреччині є своє бачення по цьому процесу.

"Я не здивуюсь, якщо Ердоган, бо російська армія ослаблена і не може тягатися з турецькою, оголосить, що, мовляв, Путін, вибач, але ми будемо і надалі возити зерно. І Росія все і вона просто упреться в цей нічого не зможе сказати. Якщо так станеться, то просто побачимо, що буде далі", - зазначив Карась.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Дивіться відео інтервʼю Євгена Карася Главреду про ситуацію на фронтах:

Російська атака по Одесі

Нагадаємо, що РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря. Україна знає про плани країни-агресора Росії і відповість Москві належним чином, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

РФ люто атакує Одесу. Російський диктатор Путін хоче знищити інфраструктуру, що дозволяє Україні, як великому експортеру зерна, забезпечувати світ продовольством.

Через російську атаку по Одесі 25 історичних будівель перетворилися на руїни. Російські окупанти направили ракети на історичний центр міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

Армія Росії хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту, тому намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ситуація на півдні дуже напружена, складна.

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