Вороги прут на Старомайорське: у Міноборони назвали найгарячіший напрямок на фронті

Російські окупанти продовжують масовано атакувати під Бахмутом і в Старомайорському районі, повідомляє заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

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Протягом усього минулого тижня обстановка на фронті була вкрай складною - Міноборони / колаж Главред, фото УНІАН

Весь минулий тиждень російські окупанти намагалися знову взяти під свій контроль райони Харківської області - тому складні бої йшли насамперед на Куп'янському напрямку. Про це заявила заступник міністра оборони Ганни Маляр в рамках єдиного марафону.

"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке. "У них такий план. Вони хочуть в Харківській області повертати втрачені території ", - розповіла вона.

Чиновниця зазначила, що протягом усього минулого тижня обстановка на фронті була вкрай складною і напруженою ‒ причому як на східному напрямку, так і на південному.

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"Ворог для себе обрав основним напрямком саме Схід. Наступ там триває ще з січня цього року за кількома напрямками. Це Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямки. Весь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій", - сказала Маляр.

Також вона каже, що російські окупанти намагаються атакувати і повернути втрачені позиції на декількох ділянках фронту ‒ особливо в районі Старомайорського і північніше Бахмута.

"Наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі. Бо на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати і повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", – підсумувала вона.

Контрнаступ ВСУ

Раніше представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначав, що Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок. Окупанти Росії бояться ударів армії України по РСЗВ HIMARS і застосування ракет Storm Shadow, але це не весь арсенал наших військ, сказав Сергій Братчук.

Командувач Сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Герега зазначав, що ЗСУ наступають на півдні, ворог вибудував редути довжиною до 40 км. Силам оборони України для подолання "оборонних" ліній військ РФ на півдні потрібна інженерна техніка, і її поки недостатньо, сказав Герега.

Представник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки.

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