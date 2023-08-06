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Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати

Сергій Кущ
6 серпня 2023, 08:23 оновлено 6 серпня, 08:23
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Саміт в Саудівській Аравії стартував саміт рівні радників з національної безпеки і політичних директорів.
Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати
Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати / Колаж Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

За результатами першого дня саміту в Саудівській Аравії, присвяченого реалізації української формули миру, учасники визначили основу майбутньої мирної угоди для нашої країни.

Делегації близько 40 країн прийшли до рішення, що повага територіальної цілісності і суверенітету України має лежати в основі будь-якої мирної угоди, пише видання Corriere della Sera.

За підсумками першого дня саміту виникла домовленість про те, що повага територіальної цілісності і суверенітету України має лежати в основі будь-якої мирної угоди.

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Крім того, джерела заявили, що було вирішено сформувати робочі групи з ключових питань десяти пунктів формули миру, запропонованої Україною. Терміни зустрічі глав держав ще не визначені. Однак за попередньою інформацією, вона має відбутися до кінця цього року.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Великобританія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн візьмуть участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Захід відбудеться в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не буде. У саміті в Джидді, темою якого стане завершення війни Росії проти України, візьмуть участь 30 держав.

Росія зблизилася з Китаєм у перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну, коли зіткнулася з непередбачуваними наслідками міжнародного тиску.

Сам Пекін називає свою позицію "нейтральною", хоча на дипломатичному та економічному рівні підтримує російську сторону. Наприклад, нещодавно спеціальний представник Китаю по Євразії Лі Хуей цинічно закликав Захід припинити поставляти в Україну зброя для допомоги ЗСУ.

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