"Путін одержимий помстою": Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році

За словами президента України, варто звертати увагу не лише на бажання росіян це зробити, а й на те, чи мають вони взагалі такі можливості.

Зеленський наголосив, що Україна усвідомлює загрозу можливого потужного наступу РФ у 2023 році/ Офіс президента України, сайт Кремля

Росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю TF1 INFO. Він наголосив, що Україна цілком усвідомлює існування такої загрози.

"Так, ми це (ймовірність нового наступу РФ у 2023 році – ред.) цілком усвідомлюємо. Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проекту, я вважаю", – зазначає Зеленський.

Проте у цьому випадку потрібно звернути увагу на те, чи здатні окупанти здійснити новий потужний наступ, каже український президент.

"Але питання в тому, чи здатні вони на це? І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їх бажання досягти цього все ще є", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до Європейської Ради заявив, що для України наступні півроку війни з Росією стануть вирішальними. За його словами, окупанти вимагатимуть більших зусиль, ніж за минулий час.

Зеленський також наголосив, що Путін не має шансів на перемогу у цій кровопролитній війні проти України. Глава держави наголосив, що Путін має якнайшвидше вивести свої війська з нашої країни, адже лише у такий спосіб він сам і його оточення зможуть довше прожити.

Читайте також: