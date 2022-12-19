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Загроза нового наступу РФ: генерал Маломуж оцінив шанси російської армії

19 грудня 2022, 01:35
Спроба нового наступу – це агонія путінської влади. Проте Путін ще планує боротися за збереження свого режиму, каже український генерал.
Николай Маломуж, российские военные
Новий наступ російської армії стане агонією путінського режиму/ Главред, Минобороны РФ

Російські загарбники уже не мають шансів покращити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію.

Таке рішення стане агонією путінського режиму. Про це розповів ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж, інформує FREEДОМ.

Шансів у Путіна практично немає, зазначає Маломуж. Українська армія має достатньо сил, щоб звільнити окуповані території, і на це орієнтуються партнери України та весь світ, каже генерал.

Проте Росія ще якийсь час може завдавати нових масованих атак по Україні. Путін ще намагатиметься боротися за збереження свого режиму. За словами генерала, Росія може спробувати провести чергові наступальні операції з початку нового року.

"Буде чергова мобілізація, він планує чергові наступальні операції, будуть спроби проведення масштабних спецоперацій з півночі чи півдня, чи сходу, вони будуть ще. Ми розуміємо, що це агонія, перспектив немає. Ми готові до таких наступальних операцій", – зазначає Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що війна в Україні, ймовірно, переросте у затяжний конфлікт. Бойові дії можуть не закінчитися ще упродовж наступних пів року.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус зазначав, що боєздатність окупаційної російської армії зараз залежить від низки факторів. Зокрема, по здатності РФ вести війну сильно б’є нестача боєприпасів. Частково країна-агресорка намагається отримати їх від Ірану та Північної Кореї. Крім цього, російські окупанти уже починають усвідомлювати, які величезні втрати у їхнього війська, і розуміти безглуздість цієї війни.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Микола Маломуж
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