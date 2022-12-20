"НАТО переможе РФ за 3 дні": американський конгресмен жорстко висловився про "потужних" окупантів

Член Палати представників США Адам Кінзінгер переконаний, що у Росії немає шансів на перемогу.

НАТО переможе РФ за три дні в разі війни / колаж фото Вікіпедія , ua.depositphotos.com

Росія намагається втягнути у війну якомога більше країн і провокує світ на відповідь. Однак якщо РФ все ж вступить у війну з НАТО, то Альянс "переможе Росію за три дні". Про це заявив член Палати представників США від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

Американський конгресмен переконаний, що в Росії немає шансів. Свою думку він висловив під час суперечки з одним із користувачів Twitter, який задався питанням про те, чому НАТО досі не знищило РФ, якщо "російська армія настільки жалюгідна".

"Сподіваюся це був жарт. НАТО проти Росії буде нагадувати реальну триденну операцію", - написав Кінзінгер.

Раніше Столтенберг заявив, що завдання демократичних країн зробити так, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Якби РФ виграла розв'язану проти України війну, Володимир Путін та "інші деспоти" продовжували б застосовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його. Як йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (SW), РФ все ж продовжує відчувати обмеженість свого ракетного арсеналу.

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