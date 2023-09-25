Ворог стягнув техніку і резерви: РФ націлилася на велике місто України – Світан

Мінімальна кількість сил противника на запорізькому фронті, пояснив Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/vrag-styanul-tehniku-i-rezervy-rf-nacelilas-na-krupnyy-gorod-ukrainy-svitan-10503454.html Посилання скопійоване

Роман Світан назвав небезпечний напрямок на фронті / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скріншот YouTube

Найбільш проблемним для російських окупантів є Херсонський напрямок, лівий берег Дніпра і берег Каховського водосховища, заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

У той же час максимальна кількість сил і засобів у росіян зараз в районі Куп'янська, підкреслив він в ході чату в Главреде.

"Це найближче плече доставки військової амуніції від кордону з Росією, всього кілька десятків кілометрів. Плюс поруч значний військовий хаб - Валуйки, де зосереджена велика кількість сил і засобів противника", - підкреслив він.

Співрозмовник уточнив, що трохи менша кількість сил і засобів противника зараз зосереджена в районі Бахмута і Донецька.

"Мінімальна кількість сил противника за рахунок великого плеча поставки – на запорізькому фронті. Росіяни намагаються посилити своє угруповання військ тут, але в результаті постійних бойових зіткнень кількість їхніх військ тільки зменшується. Та й щільність російських військ на цій ділянці постійно знижується за рахунок бойового зіткнення з нашими військами", - додав Світан.

Дивіться відео - чат з Романом Світаном в Главреді:

Раніше повідомлялося про те, що ВСУ світить потужний прорив: аналітики назвали ймовірний час і напрямок. Російські окупаційні війська не мають достатніх сил, розгорнутих на Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ. Президент-диктатор Володимир Путін віддав наказ Міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ і повернути ініціативу на фронті російським військам.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, аналітики Американського Інституту вивчення війни відзначали, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, а також знову висадилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.