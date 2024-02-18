'Ворог зміг створити перевагу': у Раді назвали причину виходу ЗСУ з Авдіївки

Для захоплення Авдіївки ворог використовував велике ударне угруповання, а також спирався на свою перевагу в повітрі.

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ЗСУ завзято билися за Авдіївку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Після того, як противник почав чинити сильний тиск і використовувати в Авдіївці більше підрозділів, туди було виділено додаткові боєприпаси і резерви ЗСУ, розповів секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Я не знаю, чи встигли вони туди доїхати, але наступного дня, коли нам це сказали, було Генштабом заявлено про те, що виходять наші підрозділи. Об'єктивно - боєприпаси туди прямували", - підкреслив він в інтерв'ю Radio NV.

Народний депутат зазначив, що для захоплення Авдіївки ворог використовував велике ударне угруповання, до складу якого входили найбільш підготовлені російські солдати, а також спирався на свою перевагу в повітрі.

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"Думаю, що з початку повномасштабного вторгнення авіаційні удари найбільший ефект мали саме під Авдіївкою. Я не знаю, чому противник зміг створити цю перевагу, а збивати ми їх почали тільки в останній день. Можливо, тому що в нас не вистачало якихось засобів, і вони не були туди перекинуті. Але 17 лютого було збито три літаки, які є носіями цих КАБів", - каже співрозмовник.

На його думку, не в останню чергу через масові удари КАБами по позиціях українських військових було ухвалено рішення про виведення гарнізону з Авдіївки.

"Ми мусимо щось робити, тому що росіяни зрозуміли, що вони успіху досягають, зокрема, через своє локальне авіаційне панування. Тому, я думаю, вони будуть його використовувати і далі. А цих авіаційних бомб у них досить багато. Тому зараз питання не просто "закрити небо", а й створити безпольотну зону хоча б кілометрів на 50-70 у бік противника, тому що зараз це їхня перевага, на жаль", - додав Костенко.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ намагаються просунутися біля Авдіївки. Усі підрозділи в районі Авдіївки, які могли бути заблоковані, відведені на більш вигідні позиції, сказав представник ЗСУ Дмитро Лиховій.

Війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували тактику авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, подібні дії окупанти можуть застосувати й надалі на інших ділянках фронту.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною " - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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