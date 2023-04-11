УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Найближчим часом росіяни почнуть тікати": Світан розповів про бої за Бахмут

Аліна Дембіцька
11 квітня 2023, 19:44 оновлено 11 квітня, 19:44
245
Якщо ЗСУ розпочнуть наступ у районі Бахмута та Білогорівки, то російські війська не зможуть втриматися там, підкреслив військовий експерт.
'Найближчим часом росіяни почнуть тікати': Світан розповів про бої за Бахмут
Світан розповів про бої за Бахмут / Колаж 59 ОМПБр, Главред

Доки вся Україна в очікуванні контрнаступу ЗСУ, російські загарбники почали розуміти реальну небезпеку, а тому готуються тікати з Бахмута. Про це свідчить заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який в паніці сповістив, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу. Про це заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан, пише УНІАН.

За словами Світана, якщо Збройні сили України розпочнуть наступ у районі Бахмута та Білогорівки, то обстановка для оборони стане дуже складною, і російські окупаційні війська не зможуть втриматися там.

"Проблема у Пригожина та, що він прекрасно знає своє становище на цей час у районі Бахмута. Особливо після того, як вони вийшли за Бахмут у бік Слов'янська. І він приблизно уявляє, що йому потрібно буде говорити росіянам, чому він побіг. Найближчим часом він почне тікати", - заявив експерт.

відео дня

Як зазначив полковник ЗСУ в запасі, одного корпусу вистачить для того, щоб Пригожин просто побіг, тобто його організоване злочинне угруповання. Тому "кухар Путіна" зараз і розповідає про готову до наступу 400-тисячну українську армію, щоб виправдати свою втечу.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

До слова, 11 квітня стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Бахмут війна Росії та України Роман Світан
Реклама

Головне за день

"Досягнення" вагнерівців у Бахмуті: у ЗСУ зганьбили Пригожина

"Досягнення" вагнерівців у Бахмуті: у ЗСУ зганьбили Пригожина

19:59 Україна
Різко увірветься злива: в Україну мчить холодрига

Різко увірветься злива: в Україну мчить холодрига

18:24 Синоптик
Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: всі подробиці

Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: всі подробиці

17:04 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:59

"Досягнення" вагнерівців у Бахмуті: у ЗСУ зганьбили Пригожина

19:44

"Найближчим часом росіяни почнуть тікати": Світан розповів про бої за БахмутВідео

19:36

Український продюсер та колишній коханець Ані Лорак втік до РФВідео

19:35

"Летить рій безпілотників": пропагандистка Симоньян назвала нову фобію окупантівВідео

19:21

Путін збирає армію для поразкиПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:19

Олександр Невзоров. Як буде розвалюватися РосіяВідеоблоги

18:27

Що значить якщо горобець вдарився у вікно: передвістя біди або радісна зустріч

18:24

Різко увірветься злива: в Україну мчить холодригаВідео

18:22

"Перегарчиком запахло": росіяни "заклювали" Захарову через її "п'яну" заяву про ОлімпіадуФотоВідео

Реклама
17:13

Навіщо досвідчені господині варять волоські горіхи: мало хто знає про цей приголомшливий трюкВідео

17:04

Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: всі подробиціВідео

16:59

Лорак стане банкрутом, а її роман з іноземцем - фейк: з'явились шалені подробиці життя співачкиВідео

16:29

Що покласти в борошно, щоб не заводилися жучки: 3 предмета, які врятують продукт

16:25

Забезпечать міцний та здоровий сон: які кімнатні квіти повинні бути в спальніВідео

16:01

Траса під контролем ЗСУ: армія України відбила у ворога посадку біля дороги на Бахмут

16:00

Дітей військовослужбовців і переселенців Favbet Foundation забезпечить канцелярськими наборами

15:59

Безпомилково отримаєте будь-який жовток: скільки часу потрібно варити яйцяВідео

15:40

Біда притягнеться магнітом: коли не можна мити вікна

15:39

Повістки видаватимуть усім: Кабмін розширив повноваження військкоматівВідео

15:35

"Це просто дитина": стала відома цікава деталь про особу, яка "злила" секретні документи СШАВідео

Реклама
15:29

Американська актриса втратила дитину прямо під час виступу на сцені

15:13

"Він – ніхто, функція": фігура Кадирова сильно роздута – Таїпов

15:09

Як за 10 хвилин начистити гору креветок: цей простий трюк знають лише одиниціВідео

15:04

19-річна зірка серіалу "Дивні дива" виходить заміж за сина рок-зірки

14:44

Тіна Кароль назвала ім'я "найкращого чоловіка в світі"Відео

14:33

"Рішення можемо прийняти до літа": у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16Відео

14:29

Крім пасок і крашанок: що потрібно приготувати на Великдень 2023, щоб залучити удачу - всього 1 рецептВідео

14:22

"Чорний лебідь": зіркова українська гімнастка показала прогулянку в прозорій сукні

14:13

Великодня перевірка на IQ: мережу "розірвала" нова головоломка

13:57

Чим відмити пластикове підвіконня від жовтизни: 3 простих способи повернути білизну

13:52

"Менше рефлексії, більше зброї Україні": в ОП відповіли на злив секретних даних США

13:46

Велика середа 12 квітня: 3 найсуворіших заборони і прикмети, в які завжди вірилиВідео

13:46

Проєкт "Рік" про російсько-українську війну Дмитра Комарова вийшов чотирма іноземними мовамиВідео

13:33

Як українці дивилися телебачення та які телеканали стали лідерами телеперегляду в березні 2023 року

13:02

США сумніваються, що контрнаступ ЗСУ може бути успішним – The Washington PostВідео

12:49

"Виконаємо зобов'язання перед МКС": в Австрії пригрозили заарештувати Путіна

12:47

Яка користь від горіхових перегородок: 3 дивовижні властивості, про які ви не знали

12:19

Складна оптична ілюзія, яка заганяє в ступор: 95% людей не зможуть порахувати яйця на картинці

12:12

Радник Зеленського виявився таємничим коханим екс - "ВіаГри" РомановоїВідео

12:09

Планів контрнаступу ЗСУ кілька, Генштаб ухвалить рішення в останній момент - Данілов

Реклама
12:07

Щоб у роті тануло: як засолити сало по-українськи – хитрий спосіб, про який мало хто знає

12:04

Втрати російських військових удвічі вищі, ніж українських — розвідка США

11:45

Десантників РФ ймовірно кинуть у наступ, їм передали "Сонцепек" - розвідка Британії

11:41

До популярності і кучерявого чуба: Євген Клопотенко показав, як виглядав 12 років тому

11:20

Гороскоп на завтра 12 квітня 2023: Терезам - доленосний дзвінок, Раку - пліткиВідео

11:06

Ні, не злипнеться: топ-5 головних ласунів за знаком зодіаку

11:00

У Міноборони розкрили подробиці спроб захоплення РФ аеродромів у Гостомелі та Василькові рік томуВідео

10:44

Приголомшлива ілюзія: у космосі знайшли ще одну ЗемлюВідео

10:15

"Путін не божевільний, він прагматик": РФ піде на інші країни Європи, якщо зміцніє – ТаїповВідео

10:12

У Бєлгороді безпілотник з бомбою атакував аеропорт - росЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти