'Найближчим часом росіяни почнуть тікати': Світан розповів про бої за Бахмут

Якщо ЗСУ розпочнуть наступ у районі Бахмута та Білогорівки, то російські війська не зможуть втриматися там, підкреслив військовий експерт.

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Світан розповів про бої за Бахмут / Колаж 59 ОМПБр, Главред

Доки вся Україна в очікуванні контрнаступу ЗСУ, російські загарбники почали розуміти реальну небезпеку, а тому готуються тікати з Бахмута. Про це свідчить заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який в паніці сповістив, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу. Про це заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан, пише УНІАН.

За словами Світана, якщо Збройні сили України розпочнуть наступ у районі Бахмута та Білогорівки, то обстановка для оборони стане дуже складною, і російські окупаційні війська не зможуть втриматися там.

"Проблема у Пригожина та, що він прекрасно знає своє становище на цей час у районі Бахмута. Особливо після того, як вони вийшли за Бахмут у бік Слов'янська. І він приблизно уявляє, що йому потрібно буде говорити росіянам, чому він побіг. Найближчим часом він почне тікати", - заявив експерт.

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Як зазначив полковник ЗСУ в запасі, одного корпусу вистачить для того, щоб Пригожин просто побіг, тобто його організоване злочинне угруповання. Тому "кухар Путіна" зараз і розповідає про готову до наступу 400-тисячну українську армію, щоб виправдати свою втечу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

До слова, 11 квітня стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

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